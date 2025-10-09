« GitHub migrera vers Azure au cours des 24 prochains mois, car nous pensons que c’est la bonne décision pour notre communauté et nos équipes. Nous devons évoluer plus rapidement pour répondre à la croissance explosive de l’activité des développeurs et des flux de travail alimentés par l’IA, et notre infrastructure actuelle atteint ses limites », a déclaré Kyle Daigle, directeur de l’exploitation de GitHub, à The Verge.

C’est ainsi que Microsoft a confirmé une rumeur de plus en plus insistante et dont nos confrères se faisaient le relai. Selon plusieurs sources, la décision serait considérée en interne comme « existentielle ». On peut effectivement y voir un problème de logique : pourquoi continuer sur une ancienne architecture dédiée (implantée en Virginie) alors que la maison-mère possède l’une des plus vastes infrastructures cloud au monde ?

Il s’agirait autant de réduire les couts d'un tel hébergement que de permettre la continuité dans le passage à l’échelle.

Une question existentielle

Nos confrères rapportent que l’annonce de cette migration aurait été faite en interne la semaine dernière par le directeur de la technologique de GitHub, Vladimir Fedorov.

« Nous sommes limités par la capacité des serveurs de données avec des possibilités limitées de mettre en ligne plus de capacité dans la région de Virginie du Nord », aurait écrit le responsable. « Nous devons le faire. Il est existentiel pour GitHub d’avoir la capacité d’évoluer pour répondre aux exigences de l’IA et de Copilot, et Azure est notre voie à suivre ».

La lettre évoque une « mobilisation » au sein d’Azure et de l’équipe CoreAI. Cette dernière est devenue centrale chez Microsoft, comme nous l’indiquions en aout. Thomas Dohmke, CEO de GitHub, démissionnait alors, sans remplacement programmé. Les troupes de GitHub étaient alors rapprochées de CoreAI, division créée l’année dernière dans le but affiché de développer une pile « Copilot & AI » pour les besoins internes et les clients.

12, 18 ou 24 mois ?

« Je sais que ce n’est pas la première fois que nous disons que GitHub passe à Azure. Je sais aussi que ce type de migrations (dont certaines que nous avons déjà essayées) peut s’éterniser, et plus elles traînent en longueur, plus elles sont susceptibles d’échouer », aurait également écrit Fedorov dans sa lettre interne.

Ce ne sera pas la première fois que GitHub doit déplacer des éléments de son infrastructure dans Azure. Le mouvement a déjà été fait pour Git dans Azure et Azure Sites Automation, et les migrations associées ne se seraient pas bien passées. Dans ce contexte, il aurait été demandé aux équipes de GitHub de travailler en priorité sur la migration complète vers Azure, quitte à retarder le développement de nouvelles fonctionnalités.

Selon le calendrier qu’a pu consulter The Verge, l’essentiel de la migration serait achevé dans les 12 mois. L’abandon complet de l’ancienne infrastructure se ferait dans les 18 mois, avec une marge de sécurité de 6 mois, aboutissant à une période maximale de deux ans.

Comme le rappellent d’ailleurs nos confrères, une migration de cette ampleur ne sera pas sans poser de nombreux défis. En plus du retard dans l’arrivée de fonctions prévues, elle pourrait entrainer des pannes plus ou moins importantes selon les services. GitHub en a connu plusieurs cette année et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Azure en connait une lui-même, avec de multiples perturbations à la clé.