GitHub migrera vers Azure « au cours des 24 prochains mois »
« Reviens, j’ai les mêmes à la maison ! »
Depuis son rachat en juin 2018 pour 7,5 milliards de dollars, GitHub jouissait d’une relative indépendance au sein de Microsoft. La situation a commencé à changer en aout avec le départ du CEO de GitHub, Thomas Dohmke. Une étape supplémentaire sera franchie dans un futur proche : Microsoft a confirmé que tous les services seraient migrés vers Azure au « cours des 24 prochains mois ».
Le 09 octobre à 14h36
« GitHub migrera vers Azure au cours des 24 prochains mois, car nous pensons que c’est la bonne décision pour notre communauté et nos équipes. Nous devons évoluer plus rapidement pour répondre à la croissance explosive de l’activité des développeurs et des flux de travail alimentés par l’IA, et notre infrastructure actuelle atteint ses limites », a déclaré Kyle Daigle, directeur de l’exploitation de GitHub, à The Verge.
C’est ainsi que Microsoft a confirmé une rumeur de plus en plus insistante et dont nos confrères se faisaient le relai. Selon plusieurs sources, la décision serait considérée en interne comme « existentielle ». On peut effectivement y voir un problème de logique : pourquoi continuer sur une ancienne architecture dédiée (implantée en Virginie) alors que la maison-mère possède l’une des plus vastes infrastructures cloud au monde ?
Il s’agirait autant de réduire les couts d'un tel hébergement que de permettre la continuité dans le passage à l’échelle.
Une question existentielle
Nos confrères rapportent que l’annonce de cette migration aurait été faite en interne la semaine dernière par le directeur de la technologique de GitHub, Vladimir Fedorov.
« Nous sommes limités par la capacité des serveurs de données avec des possibilités limitées de mettre en ligne plus de capacité dans la région de Virginie du Nord », aurait écrit le responsable. « Nous devons le faire. Il est existentiel pour GitHub d’avoir la capacité d’évoluer pour répondre aux exigences de l’IA et de Copilot, et Azure est notre voie à suivre ».
La lettre évoque une « mobilisation » au sein d’Azure et de l’équipe CoreAI. Cette dernière est devenue centrale chez Microsoft, comme nous l’indiquions en aout. Thomas Dohmke, CEO de GitHub, démissionnait alors, sans remplacement programmé. Les troupes de GitHub étaient alors rapprochées de CoreAI, division créée l’année dernière dans le but affiché de développer une pile « Copilot & AI » pour les besoins internes et les clients.
12, 18 ou 24 mois ?
« Je sais que ce n’est pas la première fois que nous disons que GitHub passe à Azure. Je sais aussi que ce type de migrations (dont certaines que nous avons déjà essayées) peut s’éterniser, et plus elles traînent en longueur, plus elles sont susceptibles d’échouer », aurait également écrit Fedorov dans sa lettre interne.
Ce ne sera pas la première fois que GitHub doit déplacer des éléments de son infrastructure dans Azure. Le mouvement a déjà été fait pour Git dans Azure et Azure Sites Automation, et les migrations associées ne se seraient pas bien passées. Dans ce contexte, il aurait été demandé aux équipes de GitHub de travailler en priorité sur la migration complète vers Azure, quitte à retarder le développement de nouvelles fonctionnalités.
Selon le calendrier qu’a pu consulter The Verge, l’essentiel de la migration serait achevé dans les 12 mois. L’abandon complet de l’ancienne infrastructure se ferait dans les 18 mois, avec une marge de sécurité de 6 mois, aboutissant à une période maximale de deux ans.
Comme le rappellent d’ailleurs nos confrères, une migration de cette ampleur ne sera pas sans poser de nombreux défis. En plus du retard dans l’arrivée de fonctions prévues, elle pourrait entrainer des pannes plus ou moins importantes selon les services. GitHub en a connu plusieurs cette année et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Azure en connait une lui-même, avec de multiples perturbations à la clé.
Commentaires (16)
GitHub migrera vers Azure « au cours des 24 prochains mois »
-
Une question existentielle
-
12, 18 ou 24 mois ?
Aujourd'hui à 14h43
Mention spéciale sur le « notre infra n’est pas assez puissante » pas du tout téléphoné lol.
Aujourd'hui à 14h58
Que l'architecture de github ait pu tenir jusque là, vu la taille de github, c'est presque un miracle.
Aujourd'hui à 17h50
Si tu la fais toi même l'archi, c'est tout à fait possible de faire mega costaud pour une fraction du prix du cloud. C'est complètement un move politique IMHO.
Aujourd'hui à 18h14
Aujourd'hui à 18h41
Même à prix coûtant, ça sera plus cher que ce que tu peux faire en propre sans payer les ingés MS. Pour avoir vu à quel point ils arrosent de pognon pour gratter des millionièmes de % de dispo dans les DC des gros hébergeurs en Europe, je n'ai aucun mal à imaginer que c'est nawak en interne.
Modifié le 09/10/2025 à 20h54
Source ?
Aujourd'hui à 19h46
Je ne peux pas trop révéler mes sources malheureusement, mais j’ai toutes les raisons de penser qu’elles sont sérieuses, avec de multiples anecdotes convergentes.
Aujourd'hui à 20h57
Parce qu'autant, pour les "petits", le cloud (Azure ou autre, c'est pas la question) ça revient généralement plus cher et les prix sont les prix tout public.
Autant pour les gros (et github en fait parti, surtout que c'est la même boite au final), les tarifs sont des tarifs préférentiels, qui n'ont absolument rien à voir avec les tarifs grands publics.
Aujourd'hui à 15h37
Aujourd'hui à 14h44
Modifié le 09/10/2025 à 17h45
Modifié le 09/10/2025 à 15h21
Mais j'avoue que ça me faisait sourire à l'époque de voir les repos Git LFS pointer vers du S3 AWS.
Cela dit, quand j'étais en relation avec eux pour l'intégration chez un client on pouvait constater leur indépendance. La plupart des intervenants travaillaient sur des Mac (remarque, chez MS aussi) et les visios se faisaient parfois avec Zoom.
Aujourd'hui à 17h50
Aujourd'hui à 18h24
Aujourd'hui à 18h50
Aujourd'hui à 22h32