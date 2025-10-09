Une panne affecte Azure, de Microsoft 365 à Minecraft

Sur X, les témoignages signalant une impossibilité d'accéder à certains des services en ligne de Microsoft affluent depuis environ 10h30 jeudi matin. Les messages évoquent des dysfonctionnements principalement au niveau des versions entreprises de Microsoft 365, mais aussi une impossibilité d'accès à certains des services cloud de Microsoft Azure. En parallèle, les requêtes effectuées sur les sites dédiées à la vérification de disponibilité d'un service montrent une recrudescence des demandes relatives à Minecraft, ce qui laisse là aussi augurer des difficultés de connexion aux fonctionnalités en ligne, distribuées via le cloud de l'éditeur.

La page statut des principaux services Microsoft confirme une dégradation de service au niveau des offres professionnelles Microsoft 365 (la messagerie et la bureautique grand public semblent quant à elles fonctionnelles). « Tout utilisateur tentant d’accéder au centre d’administration Microsoft 365 ou d’utiliser Microsoft Entra [la solution cloud de gestion des identités et des accès de l'éditeur, NDLR] pour accéder à d’autres services Microsoft 365 peut être affecté », indique la dernière mise à jour publiée vers 11h43. La piste en cours d'investigation concerne l'infrastructure responsable de la répartition de charge (load balancing).

Du côté d'Azure, l'infrastructure en tant que service de Microsoft, les outils d'information n'ont référencé aucun incident jusqu'à environ 11h45 jeudi, et ce alors même que le compte X chargé du support répondait qu'un problème était bien identifié aux internautes inquiets. Peu avant midi donc, les outils dédiés à la santé du service ont été mis à jour pour signaler « une perte de capacité significative dans environ 21 environnements Azure Front Door en Europe et en Afrique ». À la même heure, le service santé de la console Azure retournait quant à lui une erreur d'affichage... De quoi sans doute donner du grain à moudre aux détracteurs de la logique commerciale qui pousse Microsoft à abandonner ses offres on-premise au profit de formules cloud...