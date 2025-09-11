Oracle affiche un carnet de commandes de 455 milliards de dollars et s’envole en bourse

Tu vois ce qui se passe, Larry ?!

Oracle affiche un carnet de commandes de 455 milliards de dollars et s’envole en bourse

Oracle annonce avoir enregistré trois contrats de très grande ampleur sur son dernier trimestre fiscal, et revendique désormais un carnet de commandes rempli à hauteur de 455 milliards de dollars. Il profiterait notamment d'un accord XXL passé avec OpenAI dans le cadre du projet Stargate, offrant la perspective de 300 milliards de dollars d'infrastructures à développer. L'action Oracle s'est envolée en bourse, faisant oublier l'actualité sociale de l'entreprise et propulsant, au moins temporairement, son président, Larry Ellison, au rang d'homme le plus riche du monde.

Le 11 septembre à 12h58

Le sous-titre :bravo: Ça paie finalement bien de niquer les gens jusqu'au trognon :mdr:
Oracle, la boîte dont le patron pense qu'on devrait mettre de la surveillance de masse partout pour que les gens se comportent bien en société : https://sebsauvage.net/links/?OjjOlw

Oracle qui se vante également de posséder des fichiers sur 5 milliard de personnes : https://sebsauvage.net/links/?x1youw

Pas du tout Orweillien et flippant, comme boîte.
Le 6/7/2025 à 19h07 à la suite de l'article : next.ink Next , je me suis fait bâcher parce que hors sujet.
Bon si je reposte ce même commentaire tel qu'il était sur ce présent article, suis-je toujours hors sujet ?
"Plutôt qu'une pétition concernant les pratiques inélégantes d'un éditeur de jeux vidéos, j'aurais préféré une pétition concernant les pratiques hostiles de certains éditeurs de bases de données envers ses clients. J'ai consulté un devin (ou oracle), il m'a dit que ça ne serait pas pour tout de suite."
Plutôt que pleurer au "bâchage" 2 mois après, lance la cette pétition puisque ça a l'air de te tenir à cœur.

Et pour répondre à ta question, oui, tu es toujours hors sujet puisque tu as copié tel quel ton commentaire précédent qui parlait de jeux vidéos.

À la place, ça aurait été bien de préciser ce que tu reproches à Oracle.
C'est rien, juste les clients qui renouvellent les licences Oracle DB.

  • Oracle en embuscade chez les trois grands noms du cloud public

  • Un marché à 300 milliards de dollars avec OpenAI

  • Une fusée boursière sans précédent

