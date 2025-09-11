Oracle affiche un carnet de commandes de 455 milliards de dollars et s’envole en bourse

Deux salles deux ambiances. Si du côté des salariés d'Oracle, des inquiétudes planent quant à la restructuration engagée par l'entreprise, les investisseurs et les marchés ont quant à eux salué, cette semaine, des perspectives de croissance ébouriffante.

Oracle en embuscade chez les trois grands noms du cloud public

À première vue, les résultats financiers présentés le 9 septembre pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026 paraissaient conformes aux attentes. Oracle fait état d'un chiffre d'affaires de 14,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+ 12% sur un an à devise constante), avec une croissance tirée tout particulièrement par les revenus issus de l'infrastructure (+ 55% de chiffre d'affaires pour la branche IaaS, Infrastructure as a Service). Le groupe de Larry Ellison affiche 2,9 milliards de dollars de revenus net, mais rate d'un cheveu le consensus des analystes. Bref, a priori, pas de quoi bouleverser les marchés.

C'était compter sans l'annonce phare de cette présentation. « Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre », indique Safra Catz, CEO d'Oracle. Ces quatre contrats, dont les montants exacts ne sont pas précisés, entraînent selon Oracle une progression de 359 % du carnet de commandes de l'entreprise, qui totalise désormais 455 milliards de dollars d'engagements clients, dont 317 milliards de dollars signés sur les trois derniers mois.

Oracle double cette annonce d'une seconde information à même de galvaniser les investisseurs : le chiffre d'affaires généré par l'entreprise via ses solutions MultiCloud auprès des trois principaux acteurs du cloud public que sont Amazon, Google et Microsoft aurait progressé de 1 529 % sur un an. « Nous prévoyons que les revenus MultiCloud augmenteront considérablement chaque trimestre pendant plusieurs années, à mesure que nous livrerons 37 autres centres de données à nos trois partenaires Hyperscaler, pour un total de 71 », se félicite Larry Ellison, président du conseil et cofondateur du groupe.

L'entreprise, à qui les commentateurs ont souvent reproché d'avoir tardé à prendre le train de l'IA, illustre ainsi sa capacité à se positionner comme un prestataire d'IaaS pour les grands noms du cloud public, mais aussi l'interconnexion grandissante entre ses produits (bases de données, workloads) et les principaux fournisseurs du marché. Bref, un combo de nature à susciter l'optimisme des marchés.

Un marché à 300 milliards de dollars avec OpenAI

La croissance phénoménale du carnet de commandes ne serait cependant pas due au trio leader du cloud public, mais à OpenAI : d'après le Wall Street Journal, les deux entreprises auraient en effet passé un accord portant sur l'acquisition de 300 milliards de dollars d'infrastructures à l'horizon cinq ans. « Un engagement massif qui dépasse de loin les revenus actuels de la startup », remarque le quotidien économique, tout en soulignant le caractère hors-norme de ce contrat.

Les montants envisagés rappellent bien entendu le projet Stargate, annoncé en début d'année avec la bénédiction de l'administration Trump, qui envisageait 500 milliards de dollars d'investissement dans des infrastructures techniques dédiées à OpenAI sur le sol des États-Unis avec, entre autres, le concours d'Oracle.

Une fusée boursière sans précédent

OpenAI, dont la frénésie d'investissements semble sans limite, tiendra-t-elle la cadence ? La question reste ouverte, mais en attendant, dire que les marchés ont réagi favorablement relève de l'euphémisme : l'action Oracle a bondi de près de 40 % mercredi 10 septembre, une envolée sans précédent dans les trente dernières années de cotation, et un mouvement d'une ampleur rarissime pour une entreprise dont la valorisation se chiffre en centaines de milliards de dollars. À quelque 328 dollars en clôture des échanges à Wall Street, contre 241 dollars 24 heures plus tôt, l'action Oracle valorisait ainsi mercredi le groupe à hauteur de 922 milliards de dollars, soit un ratio cours bénéfices (PER) de 75 !

Cours de l'action Oracle sur cinq jours - capture Google Finance

Conséquence de cette chevauchée fantastique, la fortune de Larry Ellison, qui détient environ 40% d'Oracle, s'est elle aussi envolée, jusqu'à en faire temporairement l'homme le plus riche du monde, au coude à coude avec Elon Musk avec des portefeuilles de l'ordre de 384 milliards de dollars.