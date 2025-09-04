Oracle continue à tailler dans ses effectifs

Oracle n'a pour l'instant rien annoncé, mais de nombreux indices concordants soulignent que la firme de Larry Ellison s'est engagée dans un plan de restructuration significatif. Les témoignages d'employés aux accès révoqués dans l'heure affluent du monde entier.

Le 04 septembre à 15h27

Quand tu sais qu'à tout moment tu peux te faire lourder en 15 minutes, ça ne doit pas trop aider à s'impliquer dans son boulot...
Clairement... Plusieurs internautes disent qu'ils vivent depuis quelques jours dans la hantise de la notif Outlook qui t'annonce un meeting

  • Plusieurs centaines de licenciements confirmés

  • L'action Oracle tutoie des sommets

