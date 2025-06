Le gendarme du renseignement décrypte les « boîtes noires » algorithmiques

Vincent Mazauric, conseiller d’État nommé le 28 mars président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) suite au décès de son prédécesseur, Serge Lasvignes, en a présenté ce mercredi le rapport annuel 2024 à un petit comité de journalistes de l'AFP, AEF, Intelligence Online, Le Figaro, Libération, Le Monde et Next.

Énarque, le haut fonctionnaire a passé la majeure partie de sa carrière aux impôts, avant de devenir directeur général adjoint des finances publiques puis de prendre la direction générale de la Caisse nationale d’allocations familiales. Auditionné à l'Assemblée et au Sénat en prévision de sa nomination, il avait déclaré que « le monde et le droit du renseignement assurément seront nouveaux pour moi », avant de rajouter : « je crois que cela me gardera de l'implicite dans les échanges avec les partenaires de la CNCTR ».

Lors de la présentation du rapport, Vincent Mazauric s'est retranché, plusieurs fois, derrière le secret de la défense nationale pour justifier ce pourquoi il ne pouvait pas répondre précisément à certaines questions posées, telles que le nombre de personnes qui auraient été identifiées par les fameuses « boîtes noires », ou encore combien d'entre-elles moulinent des données téléphoniques, et/ou Internet.

Il n'en a pas moins tenté d'expliciter certains points particuliers, de façon implicite, précisant notamment que « nous évoquons plus, eu égard au secret de la défense nationale, ce que l'algorithme ne fait pas que ce qu'il permet de faire ».

Interrogé sur les contrôles effectués au sujet de ces algorithmes, Vincent Mazauric nous répond, là aussi de manière implicite, que la CNCTR peut être amenée à constater qu'un algorithme ne serait pas très utile. Soit parce qu'il est trop ciblé. Soit parce qu'a contrario, s'il entraîne un nombre très important de signalements, c'est probablement qu'il brasserait trop large.

Toujours pas de surveillance algorithmique des URL et ingérences étrangères

Suite à l'autorisation d'un premier algorithme en octobre 2017, le rapport 2018 de la CNCTR révélait que deux nouveaux algorithmes avaient été autorisés, portant à trois le nombre de « boîtes noires » mis en œuvre depuis l'adoption de la loi Renseignement en 2015. Next relevait par la suite que « seule près d’une dizaine de personnes ont été surveillées individuellement suite au déploiement des trois boîtes noires activées en France ».