Microsoft essaye de rentabiliser (de force) l’intégration de Copilot dans sa suite 365

Après avoir intégré de l'intelligence artificielle générative dans une bonne partie de ses logiciels et services, Microsoft semble essayer de rationaliser un peu ses coûts de diverses manières, et notamment en forçant de plus en plus son adoption dans sa suite bureautique, quitte à augmenter les prix.

En mars 2023, l'entreprise annonçait l'arrivée de Copilot dans sa suite Office en promettant des améliorations propres à chaque composant. Et en novembre dernier, Microsoft intégrait même l'IA générative jusque dans son fameux éditeur Notepad (appelé aussi Bloc-notes en français).

Si cette technologie a « ébloui » tout le monde, son insertion dans quasiment tous les outils de la firme de Redmond a aussi un coût important. L'entreprise a investi près de 14 milliards de dollars dans OpenAI et cherche maintenant des voies pour les rentabiliser.

D'autant que les coûts engendrés par le contrat avec OpenAI ne sont pas les seuls que Microsoft ait consentis ces derniers temps concernant l'IA. Comme l'expliquait le New York Times, Microsoft a aussi déboursé plus de 650 millions de dollars en mars dernier pour embaucher une bonne partie de l'équipe de la startup Inflection et notamment son ancien CEO Mustafa Suleyman (également co-fondateur de DeepMind, rachetée en 2014 par Google), qui supervise maintenant l'intégration de l'IA dans les produits Microsoft.

Intégration à marche forcée dans certaines régions

Et cette intégration se fait maintenant à marche forcée pour les utilisateurs de la suite bureautique 365 situés dans certaines parties du globe. En Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande, Microsoft a intégré Copilot dans les versions « Personal » et « Family », alors que, pour le reste du monde, l'assistant ne reste pour l'instant accessible que pour les versions « Business ».

Mais cette intégration est obligatoire et surtout s'accompagne d'une augmentation tarifaire, ce qui ne plait pas à tout le monde, indique le Wall Street Journal. Le média économique américain explique que la facture de la licence de 365 est passée, en Australie, de 11 à 16 dollars australiens. Et avec son logo qui apparait à chaque fin de phrase pour proposer son aide, Copilot est aussi discret que Clippy, l'ancien compagnon Office en forme de trombone.

Rassurer les entreprises

Cette intégration forcée ne concerne pour l'instant pas encore l'offre business. Microsoft doit d'abord rassurer les entreprises sur l'utilisation de son IA dans ses logiciels concernant la confidentialité des données. Elle a réagi dans un premier temps en leur recommandant de mieux classer leurs données pour que Copilot ne révèle pas d'informations plus ou moins sensibles à des employés qui ne devraient pas y avoir accès.

Plus récemment, Microsoft a expliqué qu'elle allait mettre à jour, à partir de la version 22h2 de Windows 11, l'« expérience » Copilot dans ses produits et notamment renforcer la protection des données.

La firme va étendre la protection des données d'entreprise, qui existe déjà pour le Copilot de 365, aux données utilisées dans les prompts et réponses de Copilot de Windows : « Les prompts et les réponses sont protégées par les mêmes conditions et engagements auxquels nos clients font largement confiance – non seulement pour Copilot for Microsoft 365, mais aussi pour les courriels dans Exchange et les fichiers dans SharePoint », explique l'entreprise. Elle promet que cette nouvelle protection des données se fera « sans coût supplémentaire ».

Microsoft ajoute qu'« afin de simplifier l'expérience des utilisateurs », l'entreprise supprime des points d'entrée vers Copilot et notamment celui dans Windows (preview).

De la concurrence pour OpenAI chez Microsoft

Enfin, l'entreprise semble vouloir mettre les outils de son partenaire en concurrence dans ses produits. En effet, Reuters a appris récemment que Microsoft a le projet d'ajouter des modèles d'intelligence artificielle maisons et d'autres entreprises d'IA générative pour alimenter le Copilot de sa suite 365.

L'agence de presse explique que cette possibilité permettrait à Microsoft de réduire les coûts et de diminuer le temps de réponse de son agent. L'entreprise a néanmoins réaffirmé à l'agence de presse qu'OpenAI restait son interlocuteur exclusif concernant les modèles les plus avancés.