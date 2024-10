Un bug dans Word peut entrainer la suppression d’un document après son enregistrement

Dans un billet de blog (via Neowin), Microsoft explique que « les fichiers Word enregistrés localement avec une extension en majuscules ou un # dans le nom peuvent être supprimés après l’enregistrement ». Les extensions .DOCX et .RTF sont donnés en exemple par l’éditeur, à la place de .docx et .rtf.

Selon les tests de Microsoft, le problème ne se produit que lorsque vous fermez Word et que l’application vous demande si vous voulez sauvegarder votre travail avant de quitter, pas lors d’un enregistrement manuel. Si le fichier est supprimé, vous devriez pouvoir le récupérer dans la corbeille.

Nos confrères ont pu reproduire le bug avec Office en version 2409. L’enquête est toujours en cours chez Microsoft pour l’instant.