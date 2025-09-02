Microsoft met en place un plan de départ de 10 % des salariés en France

L'entreprise avait annoncé, en plusieurs fois, une vague de suppressions de postes pour cette année au niveau mondial : 6 000 en mai et 9 000 en juillet. Au total, elle représente 6 % des effectifs de Microsoft.

La France n'est pas épargnée. Ainsi, comme l'a appris l'Informé, Microsoft France a engagé la mise en place d'une rupture conventionnelle collective portant sur 10 % du personnel, soit environ 200 salariés.

Source : Microsoft

L'entreprise justifie sa décision auprès de l'Informé en affirmant avoir besoin d'ajuster ses effectifs « aux exigences prévisionnelles, stratégiques et business et d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en positionnant l’entreprise pour une croissance à long terme ».