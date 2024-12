Mark Zuckerberg verse un million de dollars pour l’investiture de Donald Trump

Dans un effort pour améliorer ses relations avec le futur président des États-Unis, Mark Zuckerberg devrait verser un million de dollars au fond qui financera l’investiture de Donald Trump, selon le Washington Post.

Meta n’avait pas opéré de donations similaires pour l’investiture de Joe Biden en 2021, ni pour le précédent mandat de Donald Trump en 2016.

L’opération est un élément de plus parmi les diverses initiatives de patrons de la tech pour soigner leurs relations avec le vainqueur des élections présidentielles de cet automne.

Alors que Trump utilisait largement Facebook et Instagram pendant son précédent mandat, Meta avait suspendu ses comptes après l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, de peur que l’ex-président ne s’en servent pour inciter à plus de violence.

Depuis la réouverture de ses comptes en 2023, celui-ci avait continué de critiquer ce qu’il qualifie d’injustice de la part de Meta.

Dans la même logique, le patron d’Amazon Jeff Bezos, habituellement très opposé à Trump, a qualifié sa réélection de « retour politique extraordinaire » et de « victoire décisive », déclarant le trouver « plus calme que la première fois, plus confiant, plus posé ».