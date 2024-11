Let’s Encrypt fête ses 10 ans

C’est, en effet, le 18 novembre 2014 que le projet a été annoncé officiellement. Son ambition était de devenir une autorité de certification gratuite permettant à tout un chacun d’avoir un certificat SSL/TLS. Il était alors lancé par l’nternet Security Research Group (ISRG), qui regroupait notamment Mozilla, l’Electronic Frontier Foundation (EFF), l’Internet Society, Akamai, Cisco et Automatic.

L’attente aura été longue avant que la beta publique n’arrive, en décembre 2015. Un mois avant, Let’s Encrypt signait un accord avec l’autorité de certification IdenTrust, permettant à ses certificats d’être reconnus par pratiquement tous les navigateurs existants. Un rappel toujours salutaire : un cadenas ne signifie pas qu'un site est fiable, simplement que la liaison est sécurisée.

Début 2016, nous avions publié un long dossier sur l’arrivée de Let’s Encrypt et la tentative ratée CAcert, une « Autorité de Certification communautaire qui émet gratuitement des certificats pour tous » fondée en 2003. Problème, faute d’accord comme celui entre let’s Encrypt et IdenTrust, CAcert n’a jamais vraiment pu décoller.

On parle d’une époque lointaine ou Next INpact (c’était notre nom de l’époque) entamait sa transition vers HTTPS… Depuis, nous avons toujours eu à cœur de respecter la confidentialité et la vie privée. Notre site est pour rappel sans aucune publicité, ni trackeur, ni cookies tiers ; pour l’ensemble des visiteurs (abonnés ou non). C’est d’ailleurs pour cela que nous n’avons pas besoin de vous afficher de bandeau RGPD.