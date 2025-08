Cloud : l’hébergeur français Ciril Group en passe de devenir américain

Comme l’explique l’Informé, « les collectivités locales françaises vont devoir s’y faire. L’un de leurs principaux éditeurs de progiciels et de services cloud, le lyonnais Ciril Group, va passer sous pavillon américain ». En l’occurrence, chez le fond Carlyle, qui aurait mis sur la table une offre valorisant la pépite française à 525 millions d’euros.

Sur son site, Ciril Group affirme que « plus de 5 000 clients nous font confiance, issus des secteurs public et privé, en France et à l’international ». Si la vente se confirme, les données hébergées par Ciril Group passeraient donc dans les mains d’une entité américaine, avec tout ce que cela soulève sur les questions de souveraineté.