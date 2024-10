Chez Google, plus d’un quart du nouveau code est généré par de l’IA

Google vient de mettre en ligne son bilan pour son troisième trimestre fiscal 2024, avec des revenus de 88,268 milliards de dollars, en hausse de 15 % sur un an. Le bénéfice net grimpe à 26,3 milliards de dollars, contre 19,7 milliards un an auparavant.

Dans le détail, la publicité est toujours la principale source de revenus avec 65,8 milliards de dollars, suivie par le cloud à 11,3 milliards de dollars (8,4 milliards il y a un an). Le nombre d’employés est toutefois en baisse avec 181 268 personnes au 30 septembre 2024, contre 182 381 un an auparavant. En 2023 et 2024, l’entreprise a pour rappel annoncé plusieurs plans de licenciements.

Sundar Pichai, CEO de Google et Alphabet, en a profité pour donner des précisions lors d’une conférence téléphonique.

L’intelligence artificielle était sans aucune surprise présente dans toutes les annonces ou presque. Google utilise notamment l'IA en interne afin d’améliorer le développement de ses produits : « Aujourd'hui, plus d'un quart de tout le nouveau code de Google est généré par l'IA, puis examiné et validé par des ingénieurs. Cela permet à nos ingénieurs d'en faire plus et d'avancer plus vite ».

Le patron de Google en profite aussi pour revenir sur Waymo, la filiale qui développe des voitures autonomes : « Chaque semaine, Waymo parcourt plus d'un million de miles [soit environ 1,6 million de km, ndlr] de manière entièrement autonome et propose plus de 150 000 trajets payants ».