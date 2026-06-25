85 % des ados australiens utilisent les réseaux sociaux 3 mois après l’interdiction

Qui aurait pu prévoir ?

85 % des ados australiens utilisent les réseaux sociaux 3 mois après l’interdiction

Illustration : Flock

Trois mois après la mise en place de la nouvelle loi australienne interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, il n’y a pas eu de réduction significative des usages chez les adolescents australiens, constatent des chercheurs.

Commentaires (4)

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De fait, 66 % de ceux qui sont sur les réseaux sociaux « ont déclaré avoir été soumis à une vérification de l’âge sur la plateforme, le plus souvent par la déclaration de leur âge (24 à 39 %)
Ça ressemble beaucoup à la popin "Je suis majeur- entrer" sur les sites pornos, non ?
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J'allais faire un commentaire proche du dernier paragraphe.

En effet, espérer un effet seulement 3 mois après la mise en application sur une population qui avait déjà accès aux réseaux sociaux me semble illusoire : les intéressés feront leur possible pour continuer à les utiliser et donc contourner les mesures mises en œuvre par les plateformes.

C'est comme le tabac, c'est plus facile de ne pas commencer que d'arrêter.

Ce qui sera intéressant, ça sera d'étudier ceux qui n'y avaient pas accès pour voir si la proportion d'usagers est plus faible après la loi qu'avant. Par contre, le fait qu'ils parlent de moins de huit ans, ça fait peur !
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Surement même plus de 85% en réalité car c'est écrit "plus de 85 % des participants âgés de moins de 16 ans ont déclaré". Le terme ont déclaré est important, il y aura toujours des méfiants qui mentiront de peur d'avoir des problèmes.
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Mais qui aurait pu prédire ?