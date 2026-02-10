Sites pornos : la vérification d’âge reste une blague, Dora l’Exploratrice passe toujours

Durant l’été, l’Arcom avait intensifié sa lutte contre les sites pornographiques et en avait mis cinq en demeure de déployer des mesures de vérification de l’âge. Nous avions alors testé cette fonctionnalité plusieurs sites pornos, que ce soit via un selfie, un document d’identité et même une adresse email.

Mais nous avions aussi rapidement relevé de nombreux soucis avec des protections qui ressemblent parfois davantage à des écrans de fumée qu’à de véritables barrières. Sans compter sur les systèmes de vérification qui valident parfois n’importe quoi, comme une fausse carte d’identité avec Dora l’Exploratrice.

Six mois plus tard, où en est-on ? Nous profitons de cette Journée internationale pour un Internet plus sûr (Safer Internet Day), créée par la Commission européenne il y a plus de 20 ans, pour faire le point sur la situation. Le constat est sans appel, rien n’a changé sur les problèmes que nous avions soulevés. Certaines protections sont de telles passoires qu'on pourrait se demander si ce n’est pas fait exprès.

Déflouter d’un clic, télécharger photos et vidéos sans aucune vérification