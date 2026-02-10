Sites pornos : la vérification d’âge reste une blague, Dora l’Exploratrice passe toujours

Bonjour Dora, comme d’habitude ?

Sites pornos : la vérification d’âge reste une blague, Dora l’Exploratrice passe toujours

Nous sommes retournés sur des sites pornos dans le viseur d’Arcom et avons constaté qu’il est toujours aussi facile d’accéder aux contenus chez plusieurs d’entre eux. En 2026 encore, une carte d’identité de Dora l’exploratrice ou une vidéo « stock » aléatoire permettent de tromper des systèmes de vérification d’âge.

Le 10 février à 14h12

Commentaires (13)

votre avatar
Faites gaffes à la rédac'.
A force d'aller sur ces sites; on va croire que vous êtes des amateurs...
votre avatar
Seb a encore donné de sa personne 😁😁😁😆
votre avatar
Ça bosse dur.
votre avatar
Je serais Sébastien, vu ce que me demande de faire ma hiérarchie, je me syndiquerais, :mrgreen:
votre avatar
Bah je me suis demandé de le faire tout seul sur ce coup là :x:
votre avatar
Petit coquinou va! :-D
votre avatar
Mais non chérie, je matte pas du porno, je verifie juste s'ils disent vrai dans l'article de Next !
votre avatar
Et pourquoi y a des images de Dora l'Exploratrice sur le Bureau... Euh... Nan mais... Aaaaah...

C'est tout la faute à Sébastien d'abord! Pas taper... :craint:
votre avatar
ça c'est encore la faute de l'IA (dé)générative qui a calculé l'âge de Dora (la série débute en 2000) ce qui lui fait 26 ans -> donc elle est majeure depuis au moins 8 ans
votre avatar
Donc 118 en age, logique :D
votre avatar
Le but étant de communiquer et dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour lutter contre ce fléau du porn vu par nos chers enfants innocents, c'est réussi.

À côté de ça il a fallu plus d'un an pour fermer Béttharam (et encore, ce n'est pas une décision de l'État), on voit les priorités : faites-vous violer, tant qu'on ne retrouve pas la vidéo sur youporn c'est bon.

Les gens (dont les djeunzs, cible de cette vérification) contourneront ça en quelques clics. Et même sans ça, il y a tellement de sites accessibles sans aucun contrôle (même pas le +18) qu'il n'y a pas besoin de se creuser la tête à bidouiller pour contourner.
votre avatar
Le but n'a jamais été de protéger les enfants, mais de mettre le pied dans la porte pour la surveillance généralisée des activités en ligne.

Ces "manquements" n'ont donc aucune importance pour les personnes à l'origine de tout ça, leur but est déjà atteint.
votre avatar
Le plus gros fail c'est que la date de naissance est écrite de façon très lisible sur le document et que le calcul de la date ne semble pas du tout en tenir compte (c'est bien plus problématique que de ne pas "comprendre" la photo), au delà de l’interprétation de la photo. Il me semble aussi que les nouvelles cartes d'identité sont NFC.

Sites pornos : la vérification d’âge reste une blague, Dora l’Exploratrice passe toujours

  • Déflouter d’un clic, télécharger photos et vidéos sans aucune vérification

  • Promis, j’ai déjà vérifié mon âge ! Ok, vous pouvez passer !

  • Dora l’Exploratrice ou une vidéo random débloquent les contenus

Fermer