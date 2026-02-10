Sites pornos : la vérification d’âge reste une blague, Dora l’Exploratrice passe toujours
Bonjour Dora, comme d’habitude ?
Nous sommes retournés sur des sites pornos dans le viseur d’Arcom et avons constaté qu’il est toujours aussi facile d’accéder aux contenus chez plusieurs d’entre eux. En 2026 encore, une carte d’identité de Dora l’exploratrice ou une vidéo « stock » aléatoire permettent de tromper des systèmes de vérification d’âge.
Le 10 février à 14h12
Durant l’été, l’Arcom avait intensifié sa lutte contre les sites pornographiques et en avait mis cinq en demeure de déployer des mesures de vérification de l’âge. Nous avions alors testé cette fonctionnalité plusieurs sites pornos, que ce soit via un selfie, un document d’identité et même une adresse email.
Mais nous avions aussi rapidement relevé de nombreux soucis avec des protections qui ressemblent parfois davantage à des écrans de fumée qu’à de véritables barrières. Sans compter sur les systèmes de vérification qui valident parfois n’importe quoi, comme une fausse carte d’identité avec Dora l’Exploratrice.
Six mois plus tard, où en est-on ? Nous profitons de cette Journée internationale pour un Internet plus sûr (Safer Internet Day), créée par la Commission européenne il y a plus de 20 ans, pour faire le point sur la situation. Le constat est sans appel, rien n’a changé sur les problèmes que nous avions soulevés. Certaines protections sont de telles passoires qu'on pourrait se demander si ce n’est pas fait exprès.
Déflouter d’un clic, télécharger photos et vidéos sans aucune vérification
Déflouter d’un clic, télécharger photos et vidéos sans aucune vérification
Promis, j’ai déjà vérifié mon âge ! Ok, vous pouvez passer !
Dora l’Exploratrice ou une vidéo random débloquent les contenus
Aujourd'hui à 14h16
A force d'aller sur ces sites; on va croire que vous êtes des amateurs...
Modifié le 10/02/2026 à 14h34
Aujourd'hui à 15h22
Aujourd'hui à 15h47
Aujourd'hui à 15h49
Aujourd'hui à 15h54
Aujourd'hui à 17h08
Aujourd'hui à 17h38
C'est tout la faute à Sébastien d'abord! Pas taper...
Aujourd'hui à 18h28
Aujourd'hui à 18h35
Aujourd'hui à 19h00
À côté de ça il a fallu plus d'un an pour fermer Béttharam (et encore, ce n'est pas une décision de l'État), on voit les priorités : faites-vous violer, tant qu'on ne retrouve pas la vidéo sur youporn c'est bon.
Les gens (dont les djeunzs, cible de cette vérification) contourneront ça en quelques clics. Et même sans ça, il y a tellement de sites accessibles sans aucun contrôle (même pas le +18) qu'il n'y a pas besoin de se creuser la tête à bidouiller pour contourner.
Aujourd'hui à 21h05
Ces "manquements" n'ont donc aucune importance pour les personnes à l'origine de tout ça, leur but est déjà atteint.
Aujourd'hui à 23h11