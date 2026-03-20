Des banques lancent b.connect : sous le capot du bouton de connexion souverain… ou pas
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b.connect est un système de connexion sans mot de passe, créé par des banques françaises. Gratuit pour les utilisateurs, mais payant pour les enseignes. b.connect met en avant la « souveraineté numérique » et l’« indépendance technologique »… tout en étant chez Google. Quoi qu’il en soit, nous avons pris en main le bouton, examiné la procédure de création de compte et les conditions générales d’utilisation.
Le 20 mars à 09h31
b.connect est un système de connexion créé il y a un an environ à l’initiative de cinq banques françaises « unis pour la souveraineté numérique » : BNP Paribas, le Groupe BPCE, le Groupe Crédit Agricole LCL, le Crédit Mutuel et CIC (via Euro-Information) ainsi que la Société Générale.
La promesse d’une connexion « sécurisée et sans mot de passe »
La promesse ? La « possibilité d’utiliser gratuitement ce service pour simplifier et fluidifier les parcours de connexion en ligne, de façon sécurisée et sans mot de passe ». Le service mise sur le côté souverain et affirme être « entièrement opéré et hébergé en France ». La gratuité n’est par contre que du côté des utilisateurs, les enseignes, elles, devront passer à la caisse.
Pour Jean-Marie Dragon (responsable des moyens de paiement et monétique chez BNP Paribas et président du conseil d’administration de b.connect), b.connect répond « pleinement aux exigences de souveraineté numérique et d’indépendance technologique qui s’imposent aujourd’hui ». Pas si vite… Comme nous allons le voir, b.connect est biberonné aux services Google.
Après la bêta, le lancement. Comment ça marche b.connect ?
Le service s’est lancé doucement en bêta-test il y a quatre mois. Cette semaine, b.connect annonce la poursuite de « son déploiement avec d’ores et déjà 15 grandes enseignes partenaires » : Aladom, Bensimon, Boticinal, Boulanger, Celio, Courir, Gites de France, IZIPIZI, Leroy Merlin, Libération, Micromania, Ouest France, Sofinco, Tara Jarmon et Zapa. Une seizième est arrivée hier : Vialife (Viapresse). Nous avons pris en main le service.
Pour utiliser b.connect, il faut être client d’une des cinq banques partenaires car le service passe par l’application bancaire pour la création de compte et l’authentification. Notez que les filiales en ligne ne sont pas compatibles d’office. Boursorama, qui appartient à la Société Générale, n’est par exemple pas compatible avec b.connect. Hello bank!, l’offre banque en ligne de BNP Paribas, est par contre référencée.
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Des banques lancent b.connect : sous le capot du bouton de connexion souverain… ou pas
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La promesse d’une connexion « sécurisée et sans mot de passe »
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Après la bêta, le lancement. Comment ça marche b.connect ?
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Gratuit pour les utilisateurs, payant pour les enseignes
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Vos données « ne seront jamais commercialisées », mais pourront être « agrégées »
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Vous êtes identifiés via un « identifiant externe unique »
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Vos données sur des « serveurs de confiance en France »… chez Google
Aujourd'hui à 09h53
Aujourd'hui à 10h08
c'était aussi une initiative des banques, mais avec en plus nos opérateurs téléphonique.
Aujourd'hui à 10h12
Aujourd'hui à 12h38
Pour ça que le gouvernement français a dut lancer FranceConnect+
Aujourd'hui à 12h38
De tête le gouvernement avait déjà lancé une application qui avait été retiré directement car pas suffisamment sécurisé
Aujourd'hui à 10h22
Je crois que je vais continuer à créer des comptes distincts avec adresses jetables partout
Aujourd'hui à 11h03
Il me semble que dans certains pays scandinaves c'est également le cas.
Les banques sont vues comme des établissement qui disposent d'une certaine légitimité pour certains, et ce sont des établissements de "confiance" aujourd'hui, pour une majorité des personnes, sur ce genre de sujets de part leurs obligations réglementaires.
Aujourd'hui à 09h57
Et nous vendre cela comme du souverain, c'est se foutre du monde.
Aujourd'hui à 10h08
Pas besoin d'aller plus loin, c'est déjà rédhibitoire.
Aujourd'hui à 10h09
Aujourd'hui à 11h09
Parce qu'en terme de souveraineté c'est pas la même chose de changé d'AM et de site web
Aujourd'hui à 11h18
https://www.cio-online.com/actualites/lire-5-grandes-banques-s-allient-pour-simplifier-l-authentification-des-clients-en-ligne-15926.html
Modifié le 20/03/2026 à 11h08
Aujourd'hui à 11h21
Le protocole utilisé est surement du OAuth 2 avec du CIBA pour la validation par application bancaire.
Après si cela peut permettre à tous ces gens de lacher l'ensemble de leur vie privée à chaque achat sans se poser de question pour avoir l'impression d'avoir des promo, sans que cela ne prennent 15 minutes à la caisse pendant que j'attends comme un con derrière, c'est une bonne chose. :)
Modifié le 20/03/2026 à 11h23
GCP c'est uniquement pour le frontend.
https://www.cio-online.com/actualites/lire-5-grandes-banques-s-allient-pour-simplifier-l-authentification-des-clients-en-ligne-15926.html