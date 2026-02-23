OVHcloud n’est pas le seul à augmenter les tarifs de ses VPS, Hetzner aussi va appliquer une nouvelle grille à partir du 1ᵉʳ avril. Là encore l’hébergeur n’y va pas avec le dos de la cuillère avec 30 à 39 % (32 % en moyenne) de hausse sur les serveurs en Allemagne ou en Finlande.

30 % de plus en moyenne sur les VPS Hetzner

La gamme de VPS d’entrée de gamme (Cost-Optimized) de Hetzner se compose de deux séries : les CX avec des processeurs Intel ou AMD en x86, ainsi que les CAX avec un processeur Ampere exploitant l’architecture Arm. Sur les autres gammes CPX (Regular Performance) et CCX (General Purpose) c’est de l’AMD aux commandes à chaque fois.

Nous avons déjà comparé le VPS CX23 (2 vCore, 4 Go de mémoire et 40 Go de stockage) de Hetzner aux VPS d’OVHcloud et YorkHost. Nous aurons très prochainement l’occasion de revenir plus en détail sur ce VPS dans un article dédié, pour continuer notre série de tests des VPS après Ionos et son CPU AMD EPYC, LWS avec sa virtualisation LXC et ses bridages, et OVHcloud en mode force tranquille.

Sur les modèles d’entrée de gamme comme le CX23, le tarif mensuel passera de 3,59 à 4,79 euros, soit 33,4 % de hausse (même augmentation sur les prix à l’heure). Sur le CAX11 (CPU Ampere, vous suivez ?) le prix augmentera de 36 % pour arriver à 5,39 euros au lieu des 3,95 euros actuels. On ne parle ici que des tarifs en IPv4 seulement, il faut ajouter 0,60 euro par mois pour en avoir une adresse IPv6. Les VPS aux États-Unis et à Singapour sont également concernés par ces hausses.

15 % de plus en moyenne sur les dédiés

Les serveurs dédiés ne sont pas épargnés, avec entre 3 et 20 % environ de hausse, pour une moyenne aux alentours de 15 % environ. Les tarifs des dédiés augmentent donc en moyenne deux fois moins que ceux des VPS.

Tous les nouveaux tarifs sont détaillés sur cette page, avec les anciens et les nouveaux tarifs sur une même ligne (pratique pour comparer).

Toujours sur les dédiés, « tous les serveurs mis aux enchères subissent une augmentation de prix générale de 3 % ». La société propose en effet des enchères sur « des serveurs standardisés comme ceux de son portefeuille de produits, mais aussi sur des machines personnalisées adaptées aux besoins des clients par le passé ».

Il y a plusieurs centaines d’enchères en cours avec des tarifs allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros par mois. Attention, sur ces machines « les installateurs automatiques d’images, les images logicielles spéciales, le vKVM ou d’autres systèmes logiciels ne sont pas possibles », seul le rescue system est proposé.

C’est encore la faute de la RAM et des SSD

Dans un communiqué, Hetzner explique que « des hausses drastiques des prix ont récemment été observées dans divers secteurs du secteur informatique. C’est pourquoi, malheureusement, nous devons aussi augmenter les prix de nos produits ». Un argument déjà utilisé par OVHcloud. Les raisons sont connues : une pénurie causée par la forte demande de GPU pour l’intelligence artificielle, qui a toujours besoin de plus de mémoire pour ses grands modèles de langage.

Hetzner ajoute que « les coûts d’exploitation de [son] infrastructure et d’achat de nouveaux équipements ont tous deux augmenté de façon spectaculaire. Par conséquent, nos variations de prix affecteront à la fois les produits existants et les nouvelles commandes et entreront en vigueur à partir du 1ᵉʳ avril 2026 ».

L’hébergeur affirme avoir retardé au maximum ces hausses, mais il ne peut aujourd’hui « plus compenser la pression que cela exerce sur [ses] opérations ».

Déjà des hausses début février

Déjà début février, lors de l’annonce d’une hausse des frais d’installation, l’hébergeur expliquait que « les prix d’achat actuellement exceptionnellement élevés des composants matériels perturbent considérablement » son modèle économique. Il ajoutait que « cette augmentation ne couvrait pas les coûts supplémentaires réels supportés, et de loin ».

Hetzner ne cachait pas son agacement sur la gestion de la crise par les fabricants de mémoire et de périphériques de stockage :

« Le marché de la RAM est actuellement dominé par très peu de fabricants. À notre avis, leur politique tarifaire est difficilement compréhensible et a fait grimper les coûts de façon massive en peu de temps. La situation est similaire pour les SSD NVMe. De plus, il est évident que même les quotas et engagements de prix promis par les fournisseurs ne sont actuellement fiables que dans une certaine mesure ».

Début février, Hetzner parlait d’une « première étape nécessaire » et ajoutait que ce n’était « probablement pas la seule » car il n’y avait alors « aucun signe que les conditions du marché vont s’apaiser ». Selon le PDG d’OVHcloud, l’augmentation des prix « va encore se poursuivre pour trouver un nouveau point d’équilibre entre l’offre et la demande probablement vers fin 2026 ».

Il faudra certainement encore attendre plusieurs mois avant un retour à la normale : « les prix resteront importants jusqu’à au moins 2028, le temps que de nouvelles capacités de production de mémoire voient le jour ». Selon Hetzner, « la pression sur les prix devrait se poursuivre au cours de l’année en cours ».