14 algorithmes de compression passés au crible : 4 000 résultats dans un tableau interactif

Il y a quelques jours, nous avons testé le nouvel algorithme de compression OpenZL de Meta. Un autre est sorti récemment, Turbosqueeze. Son créneau est la vitesse de traitement : « Turbosqueeze propose des compressions et décompressions très rapides, ce qui le rend idéal pour les charges de travail exigeantes, les fichiers volumineux et les systèmes en temps réel ».

Spoiler sur Turbosqueeze : il est en effet rapide, mais n'est pas systématiquement premier, loin de là. Niveau compression des données, par contre, il est toujours loin de la tête de course. Ses meilleurs résultats sont dans la catégorie CSV avec la vitesse la plus élevée et un niveau de compression semblable à lz4 et lzop.

Nous l’avons intégré à un comparatif plus large, aux côtés d’autres algorithmes, avec de la décompression cette fois-ci (comme certains le demandaient). Pour améliorer notre protocole et dépendre le moins possible du stockage, nous effectuons désormais l’ensemble des tests de compression et décompression dans un ramdisk. Il s’agit pour rappel d’un espace de stockage créé en mémoire vive, bien plus rapide que les HDD et les SSD.

Les algorithmes : OpenZL, Turbosqueeze, zstd, rar, rip, brotli, zopfli…

Nous avons tout d’abord effectué un fichier d’archive avec la commande TAR. Aucune compression ici, mais un mètre étalon. Du côté des algorithmes, OpenZL avec le profil serial qui s’adapte à tous les types de fichiers. Un coup de Turbosqueeze ensuite.

Viennent ensuite des algorithmes plus classiques : zstd, xz (attention, une porte dérobée a été détectée en 2024), gzip, bzip2, 7zip, zip, lz4, rar, brotli, pixz, lzop et zopfli. Lorsque plusieurs niveaux de compression sont disponibles, nous lançons plusieurs tests avec les niveaux 1, 5 et 9.

La quantité de données qui en résulte est relativement importante puisque, pour chaque type de données, nous avons une quarantaine de tests (plus d’une dizaine d'algorithmes avec pour la plupart trois niveaux de compression).

Ci-dessous les tableaux de seulement trois des dix catégories de fichiers testés. Comme toujours, nous vous proposons également l’intégralité des résultats dans une feuille de calcul avec toutes les données exploitables.

Un score final personnalisable selon vos besoins (débit, compression)