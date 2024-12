OpenAI réfléchit à sa stratégie pour ajouter la publicité à son modèle économique

La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a expliqué lors d'une interview au Financial Times que son entreprise réfléchissait à mettre en place un modèle publicitaire. Si cette nouvelle source de revenus semble actée, l'entreprise n'explique pas encore comment elle va l'intégrer dans ses produits et affirme qu'elle fera attention « quant au moment et à l'endroit » où la publicité sera mise en œuvre.

Après cet entretien, la responsable a envoyé un texte à nos confrères qui semble vouloir atténuer ses propres propos : « notre activité actuelle connaît une croissance rapide et nous voyons des opportunités significatives dans notre modèle d'entreprise actuel. Bien que nous soyons ouverts à l'exploration d'autres sources de revenus à l'avenir, nous n'avons pas de projet actif de publicité ».

Pourtant, le Financial Times souligne que l'entreprise a récemment débauché des spécialistes de la publicité chez Meta et Google. Le journal économique américain s'appuie sur une analyse de différents comptes LinkedIn et des témoignages anonymes.

Selon nos confrères, Sarah Friar a aussi insisté auprès d'eux sur ses compétences et celles de son collègue Kevin Weil, directeur des produits d'OpenAI, en matière de publicité.

Rappelons que, si le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 3,4 milliards de dollars en 2023 et qu'elle a encore conclu une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars récemment, elle ne prévoit pas d'être rentable avant 2029.