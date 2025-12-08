Nouvelles fuites de données personnelles : Fédération française de handball et Cuisinella

Dans un email, la Fédération française de handball explique que « le logiciel fédéral GestHand, utilisé par les clubs, comités et ligues pour leur gestion administrative, a été victime d’un acte de cybermalveillance avec un accès non-autorisé ». Un effet boule de neige est donc à prévoir sur les adhérents et pratiquants.

La suite on la connait, des informations personnelles sont dans la nature : nom, prénom, genre, date de naissance, adresse email et numéro de téléphone.

Des mesures ont été prises dans la foulée pour « renforcer la sécurisation de l’outil et des données, notamment la neutralisation des accès en cause, la réinitialisation des mots de passe des comptes utilisateurs et le renforcement des contrôles ».

Chez Cuisinella, « un tiers non autorisé a accédé à certaines données relatives à nos clients. Dès la détection de l’incident, nos équipes de cybersécurité ont immédiatement mis fin à l’intrusion, lancé des investigations approfondies et pris les mesures nécessaires ».

« Les informations exposées sont des coordonnées que vous avez pu transmettre dans le cadre de votre relation avec un magasin Cuisinella (civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email des contacts) ». La société affirme qu’aucune donnée bancaire, adresse, mot de passe ni pièce d’identité n’a été compromise.

Dans les deux cas, la CNIL a été notifiée, comme la loi l’y oblige. La Fédération française de handball ajoute avoir informé l’ANSSI et déposé une plainte.

La semaine dernière, c’était Leroy Merlin et Médecin Direct pour rappel. Comme toujours, la prudence est de mise face aux tentatives de phishing. Nous avons récemment publié un guide détaillé des risques et des précautions à prendre.

Merci aux lecteurs qui nous ont signalé les fuites.