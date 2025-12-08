Nouvelles fuites de données personnelles : Fédération française de handball et Cuisinella

Le 08 décembre à 10h39

Y'a schmidt aussi comme cuisiniste qui envoi des mails pour informer le vol des données clients.
"Les informations exposées sont des coordonnées que vous avez pu transmettre dans le cadre de votre relation avec un magasin Schmidt (civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email des contacts).
Aucune donnée bancaire, aucune adresse de résidence, aucun mot de passe, aucune pièce d’identité n’a été compromise. "
Exact, j'ai reçu le même email de la part de Schmidt
Pas si étonnant étant donné que Schmidt et Cuisinella font partie du même groupe
Au niveau fuite de données, on est vraiment sur une très belle série pour cette fin d'année 2025, avec 22 fuites répertoriées en seulement 2 semaines :stress:

