Nouvelle fuite de données à l’Urssaf, 12 millions de victimes potentielles
Le 20 janvier à 08h09
L'Urssaf a publié lundi 19 janvier au soir une alerte relative à « un accès non autorisé à l'API (interface d’échanges) contenant certaines données de la déclaration préalable à l'embauche, réservée à ses partenaires institutionnels ».
Cette intrusion aurait permis la consultation ou l'extraction de données relatives à des salariés « ayant fait l’objet d’une nouvelle embauche depuis moins de 3 ans ». Les informations concernées sont « nom, prénom, date de naissance, Siret de l’employeur, date d’embauche », indique l'organisme.
L'accès aurait été réalisé via un compte partenaire, grâce à des identifiants dérobés lors d'une attaque survenue plus tôt et ayant visé ce partenaire. Les systèmes d'information de l'Urssaf n'auraient pas été compromis, et la continuité de service est assurée pour la déclaration préalable à l'embauche.
« Les employeurs peuvent continuer à utiliser le service de déclaration préalable à l’embauche comme habituellement », promet l'Urssaf, qui indique avoir immédiatement pris les mesures nécessaires, mis fin aux accès du compte compromis et augmenté la « sécurisation des habilitations des partenaires pour limiter les risques ».
L'Urssaf ne précise pas nommément qui sont les victimes potentielles mais chiffre à 12 millions de salariés le périmètre de salariés concernés.
L'organisme en charge des cotisation sociales avait déjà été victime d'un incident de cybersécurité en novembre dernier. Il concernait alors le service Pajemploi (formalités entre parents employeurs et gardes d'enfants), et avait exposé « jusqu’à 1,2 million de salariés de particuliers employeurs ».
Aujourd'hui à 08h46
Aujourd'hui à 09h07
Aujourd'hui à 09h00
*) mauvais, la fuite
*) et du bon, ils surveillent leurs API, c'est un progrès en maturité sécurité...
Aujourd'hui à 19h13
Aujourd'hui à 09h26
Aujourd'hui à 09h54
Aujourd'hui à 09h58
L'URSSAF a juste détecté le mésusage et pris les précautions nécessaires.
Aujourd'hui à 11h33
N'y a-t-il pas des alertes à ce sujet dans des grosses bases de données ?
(Bossant pour une administration bien plus petite, je me dis aussi qu'il serait bien que j'essaye de mettre au point un tel système)
Aujourd'hui à 11h51
Mais ça fait beaucoup de conditions : SIEM -> Visibilité sur ce point spécifique -> Règles de détection et d'alertes configurées.
Aujourd'hui à 12h38
Aujourd'hui à 12h55
Faut croire qu'on a des professionnels de la fumisterie. Cette fois ci c'est pas volé.
L'URSSAF est le centre autour duquel gravitent la totalité des entreprises. En bref pour faire de l'intelligence économique (donc la guerre), y'a pas mieux que de s'en prendre à cette administration.
Et donc, quand on est capable de voir qu'on sera la cible N°1, il faut blinder. Y compris chez les prestataires. ... ... Ha heu désolé j'ai oublié qu'il y avait un prestataire dans la boucle... Oui... nan... mais parfois j'oublie qu'on est dans un monde à complètement à l'envers.
Aujourd'hui à 13h21
On ne sais pas vraiment : on a aucune info sur l'API concernée, ni sur la temporalité.
Aujourd'hui à 11h30
Sinon, j'ai l'impression qu'il y a un point qui manque à beaucoup de systèmes de sécurité, c'est de surveiller le volume de requêtes.
Parce que bon, qu'on dérobe des identifiants, ça se conçoit, par contre qu'on puisse tout rapatrier avec un unique identifiant et généralement dans des temps assez restreints, c'est quand même un souci de limitation des droits associés.
Y'a un moment, au bout de plusieurs milliers de requêtes provenant d'un seul utilisateur "pas prévu pour ça", on devrait soupçonner quelque chose non ? Je pense pas que le salarié moyen de l'Urssaf charge 20 000 fiches dans sa journée.
Aujourd'hui à 20h07