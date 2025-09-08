IA : Apple face à une plainte pour violation du copyright

Jennifer Roberson et Grady Hendrix accusent Apple d'avoir entrainé illégalement ses modèles de langage sur leurs livres copyrightés. Comme l'explique Reuters, ils ont monté une action collective devant la justice étasunienne contre l'entreprise à la pomme.

« Apple n'a pas tenté de rémunérer ces auteurs pour leur contribution à cette entreprise potentiellement lucrative », reproche la plainte [PDF].

Cette plainte est déposée alors qu'Anthropic a accepté d'indemniser, à hauteur d'au moins 1,5 milliard de dollars, les auteurs et autrices des livres utilisés pour entrainer ses modèles, après les avoir téléchargés sur des librairies clandestines.

Rappelons aussi que d'autres entreprises comme OpenAI ou Meta font face à des attaques en justice similaires.