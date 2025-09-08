Connexion

IA : Apple face à une plainte pour violation du copyright

Le 08 septembre à 17h03

Jennifer Roberson et Grady Hendrix accusent Apple d'avoir entrainé illégalement ses modèles de langage sur leurs livres copyrightés. Comme l'explique Reuters, ils ont monté une action collective devant la justice étasunienne contre l'entreprise à la pomme.

« Apple n'a pas tenté de rémunérer ces auteurs pour leur contribution à cette entreprise potentiellement lucrative », reproche la plainte [PDF].

Cette plainte est déposée alors qu'Anthropic a accepté d'indemniser, à hauteur d'au moins 1,5 milliard de dollars, les auteurs et autrices des livres utilisés pour entrainer ses modèles, après les avoir téléchargés sur des librairies clandestines.

Rappelons aussi que d'autres entreprises comme OpenAI ou Meta font face à des attaques en justice similaires.

Commentaires (3)

votre avatar
Un de plus à la liste.
votre avatar
Cette plainte est déposée alors qu'Anthropic a accepté d'indemniser, à hauteur d'au moins 1,5 milliard de dollars, les auteurs et autrices des livres utilisés pour entrainer ses modèles
Quelque-chose me dit qu'Anthropic a accepté d'indemniser en sachant pertinemment que ca aurait un effet domino sur leurs concurrents. Une guerre d'attrition ?
votre avatar
Jennifer Roberson et Grady Hendrix
Qui sont-ils ?

