États-Unis : la majorité des influenceurs sont des hommes, plus souvent conservateurs

Une nouvelle étude du Pew Research Center, qui fournit de nombreuses études statistiques sur la population des États-Unis, donne une image plus précise du paysage local de l’influence en ligne (comprise comme concernant les personnes suivies par plus de 100 000 abonnés sur Facebook, Instagram, TikTok, X ou YouTube).

Alors qu’un adulte sur cinq (et 37 % des moins de 30 ans) déclare, aux États-Unis, recevoir régulièrement son actualité de la part d’influenceurs sur les réseaux sociaux, 85 % de ces derniers sont présents sur X, 50 % ont un compte Instagram et 44 % une chaîne YouTube.

Parmi cette population d’influenceurs, les deux tiers sont des hommes, et une majorité relative (27 %) se déclarent explicitement conservateurs, Républicains ou pro-Trump (contre 21 % qui se déclarent explicitement libéraux, Démocrates ou pro-Harris).

TikTok est la plateforme sur laquelle le déséquilibre de genre est le moins marqué. (Capture d'écran/Pew Research Center)

Pour conduire son étude, le Pew Research Center a sondé plus de 10 000 adultes états-uniens, étudié en profondeur la production d'un panel de 500 influenceurs d’actualité populaires, choisis à partir de la production de 28 000 comptes sur les réseaux sociaux.

Ces résultats sont cohérents, en termes de genre, avec les constats dressés par le Haut Conseil à l’Égalité sur la sous-représentation des femmes et la surreprésentation des hommes dans la sphère française de l’influence. Les chiffres manquent, en revanche, pour dresser une cartographie politique plus précise de ces créatrices et créateurs.