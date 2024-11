C’est une première en France : « le smartphone dépasse le téléviseur au sein des foyers »

L’Arcom a récemment mis à jour son Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France hexagonale avec les chiffres du premier semestre 2024. La grosse nouveauté : « La transition vers une consommation numérique et individuelle se confirme, en particulier avec l’affirmation du smartphone comme premier écran des foyers au détriment du téléviseur ».

C’était inévitable avec le déclin du taux d’équipement des téléviseurs – de 91,3 % mi-2021 à 89,7 % mi-2024 – et l’augmentation en parallèle de celui des smartphones de 83,2 à 92 % sur la même période, avec un bond de trois points en seulement six mois.

Les ordinateurs sont relativement stables puisqu’ils sont passés de 86 à 87 % en trois ans. Même chose pour les tablettes qui sont à 47,5 % cette année, contre 47,3 % mi-2021.

En moyenne, selon l’Arcom, « les foyers sont équipés de 5,7 écrans », dont 2 sont des téléphones mobiles. « Les foyers non équipés d’un téléviseur [10,3 %, ndlr] ont une personne de référence plus jeune, CSP+ et résidant dans de grandes agglomérations. À l’inverse des foyers les plus équipés en téléviseur : des personnes de référence inactives ou CSP-, habitant une petite ou moyenne agglomération ».

L’ensemble de l’observatoire de l’Arcom, avec des données sur les modes de réception de la télévision (TNT, IPTV), ainsi que les équipements et usages de la télévision connectée, est disponible dans ce document.