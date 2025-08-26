Arch Linux subit une vague d’attaques DDoS depuis deux semaines

Le Wiki d'Arch Linux : 💙💙💙💙💙
Bizarre... pourquoi attaquer Arch ???

bsod : Oh oui, le wiki d'Arch est vraiment d'excellente qualité ! 💜💜💜 (Je suis plus Debian, mais il m'arrive régulièrement d'aller voir le wiki de Arch, il y a toujours plein d'informations très utiles.)
Identique, je suis sous debian et je me réfère souvent au wiki Arch
Arch étant à la base de SteamOS ...
Je me demande dans quelle mesure il s'agit d'une rétaliation contre la suppression des paquets contenant des malwares: firefox-patch-bin, librewolf-fix-bin and zen-browser-patched-bin AUR packages contain malware
C'est la seule hypothèse que j'ai vue passer publiquement, je suppose / j'espère que le Projet communiquera plus ouvertement une fois l'attaque contenue
le lien SteamOS Arch ? (annonce futur côté SteamOS peut-être ?)
pour réduire l'effet go to Linux ? (cc M$ xD )
Dans la mesure où Microsoft développe deux distribs Linux, j'ai du mal à les voir comme source d'attaque. Surtout de la part d'un très gros hébergeur de serveurs Linux.
Les malwares ont été uploadés le 16/07 et supprimés le 18/07.
Mais l'attaque a commencé le 12/08. Ca parait bizarre.

Noyade de poisson : c'est une diversion pour essayer de faire passer un maximum de malwares dans le dépôt. Le point positif, c'est que la sécurité va se prendre un coup de boost. Cela sera profitable aux utilisateurs.
Gérer une attaque saturant du flux réseau, cela coûte cher en temps, en énergie, et potentiellement en finances : jamais un bon signe pour des projets qui ne roulent pas sur l'or.

… et ça peut les pousser dans les bras de services commerciaux desquels on aimerait les voir rester indépendants.
Sans attaque aucune.
Juste je ne connaissais pas le terme "rétaliation" que je pensais un terme technique ou néologique (à cause de l'accent) j'en ai cherché la signification.
Après recheche ça veut juste dire "représaille". (en plus c'est le même nombre de lettre ;-) )
C'est marrant, effectivement, le terme ne semble pas présent dans les dictionnaires que j'ai consultés. Pourtant je le trouve bien dans des textes un peu ancien en français (18-19e siecles).

