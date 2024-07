Apple lance une préversion de son service Plans sur le web

Apple propose son service Plans depuis des années, en concurrence directe de Google Maps. On se souvient qu’à l’époque, l’arrivée du service avait fait couler beaucoup d’encre. Car si Apple se débarrassait de Google Maps, utilisé jusque-là par défaut sur ses plateformes, Plans avait vite cumulé les moqueries, tant il était criblé d’erreurs.

Douze ans plus tard, Apple en lance une préversion pour le web. Estampillé « bêta », elle est là pour démontrer la faisabilité et les performances. Ses fonctions sont en revanche incomplètes.

On peut par exemple prévoir des itinéraires, mais uniquement à pied ou en voiture. Les transports communs et les déplacements à vélo ne sont pas là. Les points d’intérêt et les guides sont présents, mais c’est à peu près tout. Le service n’est en outre disponible qu’en anglais.

Apple Plans et Google Maps

La compatibilité est également limitée. Sur les plateformes Apple, elle s’étend à Chrome et Safari. Sur Windows à Chrome et Edge. D’après nos tests, cette préversion de Plans peut fonctionner sur Windows dans tous les navigateurs basés sur Chromium. Nous avons testé avec succès le service sur Brave et Vivaldi. Sur Firefox, Plans informe que le navigateur n’est pas supporté.

Nous avons également voulu savoir s’il pouvait être utilisé sous Linux. Peine perdue. Sur Mint Linux, ouvrir le service sur Chromium, Edge et Firefox n’a abouti qu’au message du navigateur non supporté.

Le développement de la version sera à surveiller, car Apple prévoit une plus grande disponibilité ainsi que l’ensemble des fonctions actuellement présentes dans ses applications dédiées.

Sur Linux, Plans ne fonctionne pas