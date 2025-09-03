Anthropic lève 13 milliards de dollars, sa valorisation approche les 200 milliards

Le 03 septembre à 08h45

affirme que le nombre de grands comptes – c’est-à-dire des clients générant plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires par an – « a été multiplié par près de 7 sur un an »
Autrement dit ce nombre de grands comptes est trop bas pour être cité.
Hop, encore un peu plus d'air dans la bulle !
Selon Le Figaro, « Anthropic s’impose comme la quatrième société privée la plus chère dans le monde, derrière OpenAI, TikTok et SpaceX ». Après son tour de table de 40 milliards de dollars en mars, OpenAI était valorisée 300 milliards de dollars.
Mais... c'est n'importe quoi cette info du Figaro, non ? À quel moment ces sociétés sont plus valorisées qu'Apple ou NVidia pour ne citer qu'elles ?
réponse possible :
* pour Apple, c'est une valorisation réelle, on peut effectivement vendre des actions.
* pour les troupeaux de licorne de la bulle IA, c'est basé sur "machin a pris 10% du capital pour 100Md$, donc la boite vaut 1000Md$". Purement théorique, vu que ladite boite n'est pas en bourse et qu'on ne peut pas acheter/vendre d'action. Mais je pense que, plus tard, je pourrai revende mes 10% pour 200Mds$, lorsqu'on introduira la boite en bourse ou qu'on trouvera hors marché qqn prêt à les mettre.
"la quatrième société privée "
L'adjectif est important, Apple et Nvidia sont publics :D (cad que n'importe qui peut acheter des actions chez eux)
L'adjectif est surtout toujours faux. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est côtée en bourse qu'elle est publique (même si en France ce sont les boîtes du CAC40 qui touchent le plus d'aides publiques, et de loin).
Aaaaah, société privée / publique dans le sens société par actions publique, my bad :D ! Merci, c'est plus clair à présent !
Il n'empêche que le Figaro a effectivement dit n'importe quoi. L'expression "société"privée" est mauvais, il aurait dû dire : société à capitaux privés
Il faudrait plutôt lire "non cotée", plus précis que "privée" effectivement, on va le spécifier pour que ce soit plus clair, merci pour la remarque
Sauf erreur de ma part, nVidia et Apple ça tourne autour de 3-4 000 Mds de $ de valorisation boursière, donc bien supérieurs aux 300 d'OpenAI.
"JH 19 ans, blond, sportif, échange société valorisée à 200 MM€ contre 2 jours fériés, pour équilibrer budget. Gauchistes et pas sérieux s'abstenir."

