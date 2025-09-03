Anthropic lève 13 milliards de dollars, sa valorisation approche les 200 milliards

Après 3,5 milliards de dollars en mars (et une valorisation de 61,5 milliards de dollars), Anthropic lève cette fois-ci 13 milliards de dollars. L’annonce a été faite par l’entreprise : « en collaboration avec ICONIQ, le tour de table a été codirigé par Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners ».

La liste des investisseurs est bien longue avec notamment Altimeter et Coatue (déjà présents chez OpenAI), Baillie Gifford (aussi chez GraphCore), BlackRock (bien implanté dans l’IA), Blackstone (présent au Royaume-Uni avec un datacenter IA), D1 Capital Partners (déjà présent à la levée de fonds Anthropic de mars), Qatar Investment Authority, etc.

Selon la société, cette manne financière « augmentera la capacité de répondre à la demande croissante des entreprises, permettra d’approfondir les recherches en matière de sécurité et soutiendra l’expansion à l’international. Nous continuons à construire des systèmes d’IA fiables, interprétables et ajustables ».

Anthropic revendique « plus de 300 000 clients professionnels » et affirme que le nombre de grands comptes – c’est-à-dire des clients générant plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires par an – « a été multiplié par près de 7 sur un an ».

Claude Code est au rendez-vous avec « plus de 500 millions de dollars de revenus annualisés, et une utilisation multipliée par plus de dix en seulement trois mois ». De manière générale, la croissance de l’entreprise est importante.

Début 2025, soit environ deux ans après le lancement de Claude, « le chiffre d’affaires annuel d’Anthropic atteignait environ 1 milliard de dollars. En août 2025, soit à peine huit mois plus tard, il dépassait les 5 milliards de dollars ».

Selon Le Figaro, « Anthropic s’impose comme la quatrième société privée [non cotée, NDR] la plus chère dans le monde, derrière OpenAI, TikTok et SpaceX ». Après son tour de table de 40 milliards de dollars en mars, OpenAI était valorisée 300 milliards de dollars.