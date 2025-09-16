Affaire du Great 78 Project : Internet Archive a conclu un accord avec Universal et Sony
En 2023, plusieurs des plus grandes maisons de disques mondiales, dont Universal Music Group et Sony Music Entertainment, attaquaient Internet Archive en visant son « Great 78 Project ».
Sur son blog, l'organisation à but non lucratif annonce qu'elle a scellé un accord avec ces maisons de disques. Le message est très bref et Internet Archive explique seulement que « les parties sont parvenues à un accord confidentiel concernant toutes les réclamations et ne feront plus aucune déclaration publique à ce sujet ».
On n'en saura donc pas plus sur la continuité du projet de mise en ligne de la numérisation de vinyls au format 78 tours publiés entre 1898 et les années 1950 qu'avait en tête Internet Archive. Les titres déjà mis en ligne peuvent toujours être écoutés, dont un « Don't Blame Me » crachotant, interprété par Tab Smith et son orchestre.
On ne connait pas non plus l'éventuelle compensation versée par Internet Archive aux maisons de disques. Au dépôt de la plainte en 2023, on parlait de 412 millions de dollars réclamés. L'année dernière l'estimation faite par les maisons de disques était cependant montée à 621 millions de dollars.
Après au vu des datent des vinyls, on pourrait penser que c'est dans le domaine publique mais il faut croire que non :(
Sachant qu'auteur et interprètes ne sont pas logés à la même enseigne il me semble en prime.
Donc des titres de 1950, si l'artiste avant 30 ans, et qu'il décède à 80 ans, si le délai est de 50 ans après sa mort, les droits courent toujours jusqu'en 2050 facile ;)
La différence de traitement entre propriété intellectuelle artistique et industrielle, au rayon rente, ne fait de toutes manières pas trop sens, au moins à mon sens! Sauf à dire qu'écrire une chanson c'est un travail plus difficile (Gainsbourg, certes talentueux, a avoué avoir pondu des textes "comme un jet de foutre") et utile qu'inventer un nouveau médicament par exemple: Une vie+70 ans d'un côté, 20 ans de l'autre... Et pourquoi pas 20 ans pour tous, ce qui serait déjà pas mal pour le secteur musical qui avant qu'on puisse enregistrer ne vivait que du spectacle donné en direct et a transformé cette possibilité (technique puis industrielle, ceci dit en passant) en grisbi de rentier.
Comme le dit @ArKoS c'est évident que les ayants-droits, et leur batterie d'avocats, allaient lorgner sur cette initiative et prendre ce qu'il est possible de prendre.
Autant un site pirate va clairement assumer le choix de ne pas respecter les droits.
Autant pour Internet Archive c'est une réelle incompréhension de ma part.
