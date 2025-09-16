Affaire du Great 78 Project : Internet Archive a conclu un accord avec Universal et Sony

En 2023, plusieurs des plus grandes maisons de disques mondiales, dont Universal Music Group et Sony Music Entertainment, attaquaient Internet Archive en visant son « Great 78 Project ».

Sur son blog, l'organisation à but non lucratif annonce qu'elle a scellé un accord avec ces maisons de disques. Le message est très bref et Internet Archive explique seulement que « les parties sont parvenues à un accord confidentiel concernant toutes les réclamations et ne feront plus aucune déclaration publique à ce sujet ».

On n'en saura donc pas plus sur la continuité du projet de mise en ligne de la numérisation de vinyls au format 78 tours publiés entre 1898 et les années 1950 qu'avait en tête Internet Archive. Les titres déjà mis en ligne peuvent toujours être écoutés, dont un « Don't Blame Me » crachotant, interprété par Tab Smith et son orchestre.

On ne connait pas non plus l'éventuelle compensation versée par Internet Archive aux maisons de disques. Au dépôt de la plainte en 2023, on parlait de 412 millions de dollars réclamés. L'année dernière l'estimation faite par les maisons de disques était cependant montée à 621 millions de dollars.