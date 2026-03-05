Des espions russes et cybercriminels chinois ont récupéré un spyware iPhone lié à la NSA
« Coruna », qui repose sur pas moins de cinq chaînes d’exploitation iOS complètes et 23 exploits iOS, aurait coûté plusieurs millions de dollars en développement. Google, qui l’a identifié dans trois séries de cyberattaques en 2025, ne sait pas comment il aurait été revendu au renseignement russe puis à des scammers chinois.
Le 05 mars à 16h05
Le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a identifié un nouveau kit d’exploitation particulièrement puissant ciblant les modèles d’iPhone Apple fonctionnant sous iOS version 13.0 (sortie en septembre 2019) jusqu’à la version 17.2.1 (sortie en décembre 2023).
La simple consultation d’un site web infecté suffisait à permettre l’installation du logiciel malveillant, dont la sophistication laisse supposer qu’il avait initialement été conçu par (ou pour) un service de renseignement disposant de ressources importantes.
Baptisé « Coruna » par ses développeurs, il repose en effet sur pas moins de cinq chaînes d’exploitation iOS complètes et un total de 23 exploits iOS, les plus avancés utilisant des techniques d’exploitation non publiques et des contournements de mesures d’atténuation. Deux d’entre eux avaient en outre déjà été reliés à une opération attribuée par la Russie à la National Security Agency (NSA).
Un marché noir d’exploits zero-day « d’occasion »
Un marché noir d'exploits zero-day « d'occasion »
Son développement a coûté des millions de dollars
Au moins 42 000 iPhone et iPad infectés en Chine
Aujourd'hui à 16h21
Hasard de ding, je l'ai entendu ce matin à la radio et j'ai appris comme cela que c'était une chanson des Beatles
Aujourd'hui à 16h38
Alors, précisément, la chanson, c'est "Back in USSR" (pas "to the")
Chanson assez amusante, qui ouvre l'album The Beatles (plus connu sous le pseudo White Album).
Modifié le 05/03/2026 à 16h47
PS : Est-ce une erreur aussi de notre journaliste qui voulait aussi faire cette réf. ou bien qui est fait un mauvais rapprochement ?
Aujourd'hui à 17h02
Aujourd'hui à 18h15
Aujourd'hui à 16h27
Il n'y a que moi qui devient paranoïa avec ce phrase ?
Car confirme bien qu'il y a des techniques qui peuvent être utliser alors que Google est au courant.
Aujourd'hui à 17h12