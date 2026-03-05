Des espions russes et cybercriminels chinois ont récupéré un spyware iPhone lié à la NSA

Le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a identifié un nouveau kit d’exploitation particulièrement puissant ciblant les modèles d’iPhone Apple fonctionnant sous iOS version 13.0 (sortie en septembre 2019) jusqu’à la version 17.2.1 (sortie en décembre 2023).

La simple consultation d’un site web infecté suffisait à permettre l’installation du logiciel malveillant, dont la sophistication laisse supposer qu’il avait initialement été conçu par (ou pour) un service de renseignement disposant de ressources importantes.

Baptisé « Coruna » par ses développeurs, il repose en effet sur pas moins de cinq chaînes d’exploitation iOS complètes et un total de 23 exploits iOS, les plus avancés utilisant des techniques d’exploitation non publiques et des contournements de mesures d’atténuation. Deux d’entre eux avaient en outre déjà été reliés à une opération attribuée par la Russie à la National Security Agency (NSA).

Un marché noir d’exploits zero-day « d’occasion »