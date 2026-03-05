S3 1 To
Des espions russes et cybercriminels chinois ont récupéré un spyware iPhone lié à la NSA

Back in the USSR (& remade in China)

« Coruna », qui repose sur pas moins de cinq chaînes d’exploitation iOS complètes et 23 exploits iOS, aurait coûté plusieurs millions de dollars en développement. Google, qui l’a identifié dans trois séries de cyberattaques en 2025, ne sait pas comment il aurait été revendu au renseignement russe puis à des scammers chinois.

Le 05 mars à 16h05

Le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a identifié un nouveau kit d’exploitation particulièrement puissant ciblant les modèles d’iPhone Apple fonctionnant sous iOS version 13.0 (sortie en septembre 2019) jusqu’à la version 17.2.1 (sortie en décembre 2023).

La simple consultation d’un site web infecté suffisait à permettre l’installation du logiciel malveillant, dont la sophistication laisse supposer qu’il avait initialement été conçu par (ou pour) un service de renseignement disposant de ressources importantes.

Baptisé « Coruna » par ses développeurs, il repose en effet sur pas moins de cinq chaînes d’exploitation iOS complètes et un total de 23 exploits iOS, les plus avancés utilisant des techniques d’exploitation non publiques et des contournements de mesures d’atténuation. Deux d’entre eux avaient en outre déjà été reliés à une opération attribuée par la Russie à la National Security Agency (NSA).

Un marché noir d’exploits zero-day « d’occasion »

Commentaires (7)

"Back to the USSR"
Hasard de ding, je l'ai entendu ce matin à la radio et j'ai appris comme cela que c'était une chanson des Beatles
:cap:

Alors, précisément, la chanson, c'est "Back in USSR" (pas "to the")

Chanson assez amusante, qui ouvre l'album The Beatles (plus connu sous le pseudo White Album).
:merci: pour cette correction

PS : Est-ce une erreur aussi de notre journaliste qui voulait aussi faire cette réf. ou bien qui est fait un mauvais rapprochement ? :bravo:
J'ai corrigé la boulette, merci !
C’est en lisant ce genre de commentaires que je me sens vieux (et pourtant je ne suis pas contemporain des Beatles).
votre avatar
[...]les plus avancés utilisant des techniques d’exploitation non publiques[...]
Il n'y a que moi qui devient paranoïa avec ce phrase ?
Car confirme bien qu'il y a des techniques qui peuvent être utliser alors que Google est au courant.
J'ai compris « non publiques » comme le fait que Google n'en avait pas connaissance à partir des forums « spécialisés »

