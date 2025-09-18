LinkedIn s’autorise à utiliser vos données pour l’IA générative, comment refuser

Pour LinkedIn, utiliser vos données personnelles pour entrainer des IA génératives de contenus relève de l’intérêt légitime. Le réseau social laisse jusqu’au 3 novembre à ses utilisateurs européens pour désactiver cette fonctionnalité.

Le 18 septembre à 16h09

Commentaires (10)

Merci pour l'alerte, c'est désactivé !
Je suis le seul à faire de la résistance et à ne pas être sur ce réseau ? 🙄
Perso j'aurais aimé. Hélas, en tant que Freelance dans l'IT, c'est mon vecteur pour trouver des missions.
Je n'y suis pas non plus :yes:
J’ai supprimé mon compte depuis longtemps.

Je me dis parfois qu’il faudrait peut être que j’en recréé un, mais vu ce genre d’histoire, le fait que ça soit rempli de bot (et d’humains à comportement de bot), je me ravise vite 😁
Malheureusement très utile pour la recherche d'emplois ou de profils à employé. Mais purement passif et pas à jour de mon côté donc pas plus qu'un CV statique sur un site Web.
Case branchée à de l'espoir désactivée. :yes:
J'ai pas eu de bandeau sur LinkedIn, je l'ai vu seulement dans la page des préférences.

Au cas où, c'est dans :
Vous (en cliquant sur notre avatar) > Préférences et confidentialité > Préférences > Confidentialité des données > Section "Comment LinkedIn utilise vos données" > Données pour l’amélioration de l’IA générative
Merci beaucoup pour l´info! :kimouss:
Reste plus qu'à y shitposter pour entrainer l'IA n'importe comment

