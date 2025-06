Des journalistes, manipulés par de « faux experts » boostés à l’IA, pour tromper Google

Mise à jour, 14 h : article complété avec un passage consacré au témoignage d'un ex-employé du sex shop expliquant que ses collègues savaient que l'experte qui en faisait la promotion n'existait pas.

Pendant des années, Barbara Santini, qui se présentait comme diplômée de psychologie de l'université d'Oxford, a délivré son expertise dans des magazines aussi divers que Vogue, Metro, Cosmopolitan, Yahoo, The Telegraph, The Sun ou The Daily Mail, entre autres.

« En termes de mentions dans les médias, Santini est probablement l'une des psychologues les plus en vue au Royaume-Uni », résume Press Gazette dans une enquête partagée sur LinkedIn par David Sallinen, un spécialiste des stratégies de transformation numérique :

« Elle a été citée dans The Guardian à propos des bienfaits de la marche, dans Newsweek à propos des "mensonges inoffensifs", dans Marie Claire à propos de la signification de l'argent, dans le Daily Mirror à propos des bienfaits de dormir avec son chien, dans The Sun à propos des positions sexuelles, dans Pop Sugar à propos de l'astrologie et dans Mail Online à propos de la fréquence à laquelle il faut changer d'oreiller. »

Interrogée par la BBC sur les réponses faites par une IA à des tests de Rorsach, la psychologue avait répondu que « si la réponse d'une IA ressemble à celle d'un humain, ce n'est pas parce qu'elle voit la même chose, mais parce que ses données d'entraînement reflètent notre culture visuelle collective ».

Elle n'avait pas, cela dit, de profil sur Linkedin ni les autres réseaux sociaux, et ne figurait pas non plus sur les registres professionnels des psychologues au Royaume-Uni. En réponse à un mail de Press Gazette, qui voulait en savoir plus à son sujet, notamment ses diplômes et qualifications professionnelles, elle répondit qu'elle ne pouvait pas recevoir d'appel téléphonique.

Suite à un message WhatsApp adressé au sex shop auquel elle était affilié et dont elle faisait la promotion, une certaine « Barbara S. » répondit à Press Gazette que si d'aventure un article lui était consacré, elle demanderait immédiatement à ses avocats d'intenter une action en Justice pour diffamation, et qu'ils réclameraient des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation :

« En outre, votre comportement peut constituer un harcèlement en vertu de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement (Protection from Harassment Act 1997), et toute utilisation abusive de données à caractère personnel pour avancer de fausses revendications sera traitée comme une violation du RGPD. »

« Depuis ChatGPT, n'importe qui peut se faire passer pour un expert »

Barbara Santini, qui n'a plus donné suite (pas plus que ses prétendus avocats) avait été recommandée aux journalistes sur ResponseSource. Censé « faciliter la communication avec les médias », c'est l'un de nombreux services marchands proposant à des « experts » (contre rémunération) d'être mis en relation avec des journalistes en quête de témoignages sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément, ou qui cherchent à varier les profils de leurs interlocuteurs.