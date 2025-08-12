Reddit a décidé de bloquer l’archivage par Internet Archive pour éviter le scraping des IA

Le réseau social a décidé de bloquer l'archivage de ses pages de discussion par Internet Archive pour éviter le scraping effectué par des entreprises d'IA, explique The Verge.

Reddit et l'IA générative est une histoire compliquée. L'entreprise, dont le CEO d'OpenAI Sam Altman possède 9 % des parts, a rapidement rendu son API payante en réaction à la vague de l'IA générative. L'entreprise a maintenu ce projet malgré une fronde importante de ses utilisateurs.

Plus récemment, l'entreprise expliquait qu'elle envisageait de vérifier ses utilisateurs avec l’outil de scan d’iris de Sam Altman pour contrer les messages générés par IA.

Maintenant, Reddit explique vouloir bloquer l'indexation de ses pages détaillées des publications, les commentaires et les pages de profils de ses utilisateurs par l'outil d'archivage Wayback Machine. À The Verge, l'entreprise explique : « Internet Archive fournit un service pour tout le web, mais nous avons été informés de cas où des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle enfreignent les politiques des plateformes, y compris la nôtre, et extraient des données de Wayback Machine ». Reddit va permettre à Internet Archive d'archiver seulement sa page d'accueil.

« Nous entretenons une relation de longue date avec Reddit et continuons à discuter de ce sujet avec eux », a expliqué à nos confrères le directeur de la Wayback Machine, Mark Graham.