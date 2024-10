Monopole : la Justice états-unienne envisage le démantèlement de Google

Début août, le juge Amit P. Mehta concluait que Google détenait un monopole sur la recherche en ligne, et que l’entreprise en abusait. La conclusion faisait suite à une plainte déposée en 2020 par le ministère de la Justice (Department of Justice, DOJ) et plusieurs États américains.

Le 8 octobre, ce même ministère a indiqué envisager le démantèlement de Google comme une solution au monopole en question. Les mesures pour « prévenir et limiter le maintien d'un monopole pourraient inclure des exigences et des interdictions contractuelles, des exigences de non-discrimination pour les produits, des exigences en matière de données et d'interopérabilité, ainsi que des exigences structurelles », a-t-il détaillé.

Le DOJ considère par ailleurs « des mesures structurelles et comportementales qui empêcheraient Google d’utiliser des produits comme Chrome, Play et Android pour avantager Google search ou des produits et des fonctionnalités liées à Google search ».

Parmi les autres actions envisagées, l’interdiction pour la société d’établir des contrats faisant de son moteur de recherche l’option présente par défaut sur les navigateurs ou les téléphones d’autres entreprises.