Le site de Xubuntu piraté pendant le week-end pour distribuer des malwares Windows

Le 21 octobre à 08h47

Bah, façon de résoudre leur bug N°1?
https://wiki.ubuntu.com/Bug1
Tout comme le nom du fichier : Xubuntu-Safe-Download.zip
Xubuntu-Promis-cest-pas-un-virus.zip :roll:
Sérieux, les mecs ont la compétence pour faire ce genre de piratage, et ils trébuchent là dessus ! :mdr2:
Pirater un Wordpress (pas à jour ou avec un plugin merdique installé dessus) n'est pas vraiment un super défi.
Quid de next.ink à ce sujet d'ailleurs.
Détrompe-toi, le niveau d'incompétence en matière d'informatique de la majorité de la population est assez élevé, donc une attaque pareille a des chances de réussir, beaucoup plus que tu ne le penses. Y'a absolument aucune forme d'esprit critique ou curieux chez la plupart des utilisateurs (j'en suis le premier exaspéré d'ailleurs, vu l'absence de contrôle qui en découle).

Par contre, là où c'est assez grossier, c'est que j'aurai plutôt forgé une "fausse" ISO destinée à infecter le poste de la même manière, là c'est dommage, c'est repéré assez facilement.

