Bluesky lève 15 millions de dollars et prévoit des abonnements

Ce qui n’avait commencé que comme un petit projet incubé chez Twitter, mené par Jack Dorsey en personne, a fini en entreprise dédiée. Le réseau social Bluesky commence à avoir le vent en poupe, porté notamment par une succession de décisions polémiques sur X. Selon Bluesky, il y aurait 13 millions d’utilisateurs.

Après un financement initial de 8 millions de dollars, Bluesky a annoncé il y a quelques jours une nouvelle levée. La série A a été de 15 millions de dollars, « mené par Blockchain Capital avec la participation d'Alumni Ventures, True Ventures, SevenX, Amir Shevat de Darkmode, le cocréateur de Kubernetes Joe Beda, et d'autres ».

Dans son communiqué, Bluesky assure que le chef de file, Blockchain Capital, partage sa philosophie d’une « technologie au service de l’utilisateur, et non l’inverse ». La société met en avant une « connaissance approfondie » des réseaux décentralisés, ce qu’est justement Bluesky, via son protocole AT. Elle ajoute qu’il ne sera pas question de blockchain (en dépit du nom du fonds), de jetons, de cryptomonnaies ou de NFT. En clair, pas de web3.

L’argent récolté va servir à développer le projet, « investir dans la confiance et la sécurité, et à soutenir l'écosystème de développeurs ATmosphere ». La société se réjouit de voir son protocole AT utilisé par des applications et services avec des finalités autres que celles du réseau social. « Par exemple, Smoke Signal est une application d'événements, Frontpage est un forum web, et Bluecast est une application audio », cite l’entreprise.

Bluesky prépare également un système d’abonnement. Les fonctions visées incluent l’envoi de vidéos en meilleure qualité et la personnalisation des profils, avec des couleurs et cadres d’avatars. Dans une pique clairement adressée à X, Bluesky ajoute qu’elle ne fera pas monter en gamme les comptes simplement parce qu’ils payent un abonnement. Une référence claire à la visibilité des comptes Premium sur X.