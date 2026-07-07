Reddit utilise l’IA pour se protéger du spam généré par IA

Fight fire with fire

Reddit utilise l’IA pour se protéger du spam généré par IA

Reddit affirme que ses outils de modération automatisés, sous-tendus par des grands modèles de langage, parviennent à endiguer une part significative des contenus promotionnels et du spam généré par IA.

Commentaires (2)

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Reddit bientôt désignée comme SLOP par la Commission européenne ?
:cap:
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Reddit et l’IA, c’est un peu je t’aime moi non plus.
De manière contre-intuitive, j'imagine également cela pour les dépôts open-sources qui sont bombardés de PR faites à l'IA, saturant les modérateurs et propriétaires de tâches administratives : Ils mettrons des IAs dans leur CI/CD qui fitrera d'elle même les PR, voir même les issues.

Bienvenue dans une utopie ou des IA pare-feu bataillerons contre des IA belliqueux!