Piraté, le site de JDownloader a distribué un malware au lieu du fichier d’installation

Très populaire chez les adeptes du « direct download », du fait de sa capacité à lever les restrictions sur les téléchargements gratuits, l’utilitaire JDownloader a été victime d’un incident de sécurité les 6 et 7 mai dernier. C’est plus précisément le site officiel du logiciel qui a été affecté par une attaque de type supply chain (chaîne d’approvisionnement) : pendant 48 heures environ, certains des liens de téléchargement affichés sur le site ont pointé vers un malware et non vers les binaires légitimes du client.

Des liens modifiés au niveau du CMS

L’équipe en charge du projet indique que deux liens ont été affectés : l’option « Download Alternative Installer » proposée pour Windows, et l’URL pointant vers l’installateur en ligne de commande pour Linux. « Nos packages d’installation originaux n’ont pas été modifiés ; seuls les liens de téléchargement publiés ici pointent vers des fichiers erronés. Les fichiers binaires de l’installateur restent hébergés sur des serveurs externes, comme d’habitude », promet JDownloader dans un billet dédié.

L’incident y est retracé de façon chronologique. D’après l’équipe, les assaillants auraient d’abord procédé à une première modification sur une page peu exposée du site, le 5 mai dans la soirée, avant d’insérer les deux liens piégés sur la page principale dédiée au téléchargement, le 6 mai aux alentours de deux heures du matin (heure de Paris).

Les auteurs du projet ont sonné le branle-bas de combat le 7 mai vers 19 heures, suite à l’alerte lancée par un internaute sur Reddit. « Des téléchargements suspects et des alertes ont été détectés ; le problème a été confirmé et une procédure de gestion d’incident a été lancée. Le serveur a été arrêté à 17h24 UTC [19h24 heure de Paris] », décrit-elle. Le site est ensuite resté hors ligne à des fins de nettoyage et de contrôle, jusqu’à sa remise en route dans la nuit du 8 au 9 mai.

Vérifier la légitimité du fichier téléchargé

C’est au niveau du CMS (gestionnaire de contenus, le « moteur » du site Web) que serait intervenue l’intrusion. Le code de JDownloader, et les mécaniques de mise à jour « in-app » n’ont de ce fait pas été affectées, assure l’équipe : « Chaque mise à jour installée via le système intégré de l’application est signée par RSA et vérifiée par cryptographie. Ce canal est indépendant des liens de téléchargement du site web qui ont été manipulés. »

Reste à accompagner les internautes exposés à un fichier compromis. Sous Windows, l’équipe invite à contrôler la signature du client téléchargé (clic droit, propriétés, signatures numériques). Si l’écran affiche AppWork GmbH, le fichier peut être considéré comme légitime. Elle propose également un tableau récapitulatif des différentes versions du client, avec leur taille exacte et le checksum associé.

La correspondance entre taille et checksum permet de contrôler la légitimité de l’exécutable téléchargé – crédit JDownloader

En cas de fichier téléchargé, puis exécuté, JDownloader invite à la réinstallation complète du système d’exploitation, et à la modification préventive de tous les identifiants susceptibles d’avoir été stockés sur la machine.

Les attaques de la supply chain se multiplient

D’après Thomas Klemenc de Malcat, le fichier distribué par les pirates contient bien l’installeur de JDownloader, associé à une charge malveillante de type RAT (Remote Access Trojan) écrite en Python. Bleeping Computer remarque un comportement similaire sous Linux, où la charge s’installe de façon persistante et dissimule son activité grâce à l’outil d’obfuscation Pyarmor.

Ce nouvel incident illustre la tendance qui consiste à attaquer non pas un logiciel, mais sa chaîne d’approvisionnement. Parfois, c’est le site Web qui sert de vecteur, comme ici ou dans le cas de la mésaventure survenue à l’éditeur de CPU-Z. Bon nombre d’attaques se concentrent également sur la distribution de composants open source populaires, comme l’illustre une alerte lancée le 5 mai dernier sur Daemon Tools, ainsi que les épisodes récents relatifs à Axios ou Trivy.



