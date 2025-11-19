WhatsApp permettait de récupérer les infos liées à 3,5 milliards de numéros de téléphone

La fuite évitée du carnet d'adresse du monde entier

Des chercheurs en sécurité autrichiens ont identifié et pu exploiter une faille de sécurité dans WhatsApp leur permettant de récupérer des informations personnelles liées à 3,5 milliards de numéros via l'API XMPP de l'application. Informée de la possibilité d'une faille en septembre 2024, l'entreprise a mis plus d'un an à leur répondre et à y remédier.

Le 19 novembre à 13h45

Commentaires (5)

C'est con c'était pratique, cet annuaire inversé géant ! 😹
Remercié?
J'imagine par un don à l'UCLA ou similaire
/sarcasme
"Pardon de vous déranger Méta mais on a trouvé ça..."
1 an plus tard tape sur l'épaule "on aurait rien pu faire sans vous"

Mais à la base la faille est dûe au fonctionnement même de l'"ajout de contact" par numéro de téléphone.
Ils ont mis une limite à 1000 et puis voilà ou bien on s'attend vraiment à un changement robuste du processus de fonctionnement?
En fait, cette faille a trèsd certainement très largement eu le temps d'être exploitée.
c'est tellement gros, je doute que des entités US ne s'en sont jamais servie...
Ouf, tant qu'ils n'aspiraient pas l'ensemble du carnet d'adresse, mais seulement les comptes whatsapp, ça va encore, du moins en ce qui me concerne perso.

  • WhatsApp a échappé à la « plus grande fuite de données de l'histoire »

  • Utilisation de l'API XMPP de WhatsApp via une API rétro-conçue

  • Des comptes actifs en Chine, en Birmanie, en Iran et en Corée du Nord

  • Des statistiques globales de l'utilisation de WhatsApp dans le monde

