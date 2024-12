OpenAI : « nous devons mobiliser plus de capitaux que nous ne l’avions imaginé »

Dans un billet de blog publié vendredi 27 décembre, OpenAI annonce vouloir s'orienter en 2025 vers une nouvelle structuration de l'entreprise pour basculer vers une organisation plus clairement à but lucratif.

Si l'entreprise explique qu'elle continuera à avoir une branche « à but lucratif » et une autre « à but non lucratif », elle veut pouvoir attirer encore plus de capitaux. Elle prévoit de transformer sa partie « à but lucratif » en une « Public benefit corporation » située dans le Delaware (État hébergeant de nombreuses entreprises du numérique et étant connu comme un paradis fiscal américain).

Comme les autres

OpenAI cite l'entreprise d'Elon Musk xAI, Inflection AI ou encore Anthropic comme des exemples de concurrents qui ont opté pour cette forme de structure qui ajoute théoriquement une finalité d'ordre social à l'objectif lucratif. La structure non lucrative, elle, aurait des actions dans la Public benefit corporation. Ce qui en ferait « l'une des organisations à but non lucratif les mieux dotées en ressources de l'histoire » selon OpenAI, qui ne précise pas pour autant la part que détiendrait cette structure non lucrative.

L'entreprise explique cette volonté de changement par un besoin d'attirer plus facilement de nouveaux actionnaires : « une fois de plus, nous devons mobiliser plus de capitaux que nous ne l'avions imaginé. Les investisseurs veulent nous soutenir mais, à ce niveau de capital, ils ont besoin de fonds propres conventionnels et d'une structuration moins sur-mesure ».

Ses statuts n'ont pourtant pas empêché OpenAI de lever encore 6,6 milliards de dollars en octobre, ce qui portait sa valorisation à 157 milliards de dollars (142 milliards d’euros). Mais l'entreprise s'attendait en septembre à perdre encore 5 milliards de dollars en 2024 pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards.

Un simple rôle de mécénat pour la structure à but non lucratif

L'entreprise affirme cependant que, jusque-là, sa structure actuelle « ne permet pas au conseil d'administration de prendre directement en compte les intérêts de ceux qui financeraient la mission ». Elle prévoit que la nouvelle structure à but lucratif « dirigera et contrôlera les opérations et les activités d'OpenAI, tandis que l'organisation à but non lucratif engagera une équipe de direction et du personnel pour poursuivre des initiatives caritatives dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation et la science », lui laissant beaucoup moins de pouvoirs de décision en interne et plus un rôle de mécénat.

Cette annonce confirme les informations révélées en septembre dernier sur la volonté de l'entreprise de faire en sorte de se passer du contrôle du conseil d'administration de sa structure à but non lucratif pour attirer plus facilement les investisseurs. Reuters et Bloomberg expliquaient aussi que l'entreprise envisageait pour la première fois de réserver une part au sein de son capital à son CEO, Sam Altman (on parle de 7 %).

Un obstacle de taille : l'opposition d'Elon Musk

Si l'entreprise présente cette restructuration comme une formalité, elle pourrait se heurter à un obstacle de taille dans le paysage numérique étasunien actuel : Elon Musk. Le CEO de Tesla et SpaceX et actionnaire majoritaire du réseau social X est opposé depuis longtemps à la transformation d'OpenAI en une entreprise lucrative. Il a été cofondateur de la structure à but non lucratif et essaye par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues de la transformation.

S'il a abandonné en juin le procès qu’il a intenté à OpenAI, il veut toujours bloquer le changement de statut de l'entreprise. Il a déposé récemment une injonction devant un tribunal californien pour stopper la transition. Il a été rejoint par Meta qui considère qu'OpenAI « ne devrait pas être autorisée à bafouer la loi en prenant et en se réappropriant les actifs qu'elle a construits en tant qu'organisme caritatif et en les utilisant pour des gains privés potentiellement énormes ».

Sur son réseau social, le 1er décembre, Elon Musk n'y allait pas avec le dos de la cuillère sur le sujet en affirmant que le passage d' « OpenAI du statut d'association à but non lucratif à celui de société à but lucratif est une véritable escroquerie ! ».

Et sa nomination à la tête d’un ministère de « l’efficacité gouvernementale » par Trump qui prend effet le 20 janvier devrait donner encore plus de poids aux prises de positions d'Elon Musk sur le sujet.