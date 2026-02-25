Une fois encore, le décryptage que propose John Oliver dans Last Week Tonight de ce qu’est devenu Twitter est magistral… vu de l’extérieur. Vu de l’intérieur (l’auteur de ces lignes se refuse à déserter X.com), il reste tout à fait possible de continuer à s’y informer, auprès de sources fiables et vérifiables. La démonstration de la « guerre civile » dystopique qu’y mène Musk au nom de ses convictions complotistes n’en reste pas moins implacable.

Rappelant qu’Elon Musk avait célébré son rachat de Twitter en débarquant à son QG avec un lavabo (sink, en anglais) tout en déclarant (jeu de mot) « Let that sink in! » (qu’on pourrait traduire par « je vous laisse absorber l’information ! »), Oliver montre à quel point Musk a fait de X.com un véritable tout-à-l’égout inondant ses utilisateurs conservateurs ou d’extrême droite, ainsi que l’administration Trump en particulier, d’un torrent de désinformations complotistes. Avec des morts à la clef.

Non content d’avoir viré 80 % des employés de Twitter, programmé un répondeur automatique pour renvoyer un émoji caca en réponse aux questions des journalistes, Musk a aussi réintégré les comptes préalablement bannis de Twitter pour racisme, cyberharcèlement ou conspirationisme, et remplacé les comptes préalablement certifiés par des mercenaires de l’info payés par X à l’engagement.

L’un d’entre eux reconnait d’ailleurs que ce sont les contenus les plus provocateurs qui attirent le plus de vues, et qu’y partager des infos que l’on sait être fausses et d’y provoquer les gens rapporte des milliers de dollars.

John Oliver cite notamment l’attaque au couteau de Southport, en Grande-Bretagne, attribuée à tort sur X par un compte xénophobe et islamophobe intitulé « Europe invasion » à un demandeur d’asile musulman, alors que l’assassin des trois fillettes était un adolescent britannique de 17 ans obsédé par la violence, et né au pays de Galles de parents rwandais et chrétiens.

Une fake news largement relayée et propulsée par l’extrême droite sur X.com, y compris par Elon Musk, qui avait tweeté que « la guerre civile est inévitable », qui allait entrainer 6 jours de manifestations et d’émeutes islamophobes et d’extrême droite, l’attaque de la mosquée de Southport ainsi que de nombreux musulmans et indo-pakistanais, et près de 200 condamnations d’émeutiers.

John Oliver cite également une « enquête » vidéo de 42 minutes de Nick Sherley, un « influenceur » complotiste, elle aussi boostée par l’algorithme de X.com au point d’avoir totalisé plus de 140 millions de vues, qui prétendait avoir découvert que les garderies du Minnesota gérées par des Somaliens détournaient plus de 110 millions de dollars « en un jour ».

Après avoir visité plusieurs garderies de sorte de vérifier qu’elles accueillaient bien des bébés et jeunes enfants, il en avait conclu qu’elles étaient fermées ou inactives… sans comprendre qu’elles étaient bien évidemment et tout simplement « fermées au public ».

Ce qui n’empêcha pas l’administration de profiter de son « enquête » pour geler le financement des centres de garde d’enfants dans le Minnesota, mais également d’y renforcer la présence du département américain de la Sécurité intérieure puis de l’ICE, dont l’opération Metro Surge allait entraîner l’arrestation de 3 000 immigrés (ou supposés tels), ainsi que les meurtres de Renée Good et Alex Pretti. What could possibly go wrong went wrong.