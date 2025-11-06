De l’IA dans Tinder pour analyser les données et photos des utilisateurs

Match Group, géant des applications de rencontres, a expliqué aux investisseurs qu'il allait utiliser l'IA pour traiter les données de ses utilisateurs et leur proposer une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci, nommée Chemistry, explique TechCrunch, s'appuiera sur des questions posées aux utilisateurs et sur leurs photos (avec leur permission) pour proposer des « matchs » qui se voudront plus affinés.

Chemistry est déjà testée en Nouvelle-Zélande et en Australie et doit, selon le CEO de Match Group, Spencer Rascoff, devenir le « pilier majeur de l'expérience produit de Tinder en 2026 ».

Tinder utilise déjà l'IA générative pour la modération des discussions privées : l'application demande à l'utilisateur s'il est sûr de vouloir envoyer un message étiqueté comme potentiellement offensant par le système. L'application propose aussi d'aider l'utilisateur à choisir les photos à mettre en avant.

Match Group semble vouloir relancer son application phare avec l'IA alors que le groupe a indiqué que les revenus de Tinder avaient baissé de 3 % au troisième trimestre comparé à celui de l'année dernière et qu'elle voit son nombre d'utilisateurs payants baisser de 7 %.