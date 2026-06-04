Le portail d’actualités MSN de Microsoft rémunère une quarantaine de médias générés par IA
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Promettant d’afficher « le meilleur des informations en ligne », jusque dans son widget Actualités présent sur tous les PC Windows, MSN a une curieuse ligne éditoriale. Le portail de Microsoft recommande en effet des vidéos complotistes, survalorise CNews, et rémunère de nombreux médias qui ont remplacé (ou dopé) leurs journalistes et rédacteurs par des IA, en violation de ses propres lignes directrices.
En 2020, Microsoft avait licencié les équipes éditoriales américaine et britannique de ses portails d’actualité MSN, soit près de 80 journalistes, et confié le travail de curation à des intelligences artificielles, rapportait alors Le Figaro.
Sur sa page « Qui sommes-nous? », MSN explique aujourd’hui travailler avec plus de 1 300 éditeurs de presse représentant plus de 4 500 marques dans les principaux pays du globe (mais sans préciser combien par pays, ni donc en France), afin de « regrouper les meilleures actualités, vidéos, photos et autres contenus et les diffuser gratuitement à toute personne dans le monde entier » :
« Nous pensons qu’une presse gratuite et bien financée est un élément essentiel de notre tissu social et nous sommes fiers de nous associer aux meilleures marques de contenus au monde, offrant un modèle commercial qui donne aux gens l’accès à une information fiable et fournit une source de revenus durable pour nos partenaires. »
MSN y précise aussi que « chaque jour, nos algorithmes évaluent des centaines de milliers de contenus envoyés par nos partenaires ». Une curation combinée à « une modération humaine pour garantir que le contenu que nous vous proposons corresponde à nos valeurs et que les informations à ne pas manquer figurent toujours en bonne position ».
MSN, qui sert de page d’accueil sur Edge (le navigateur « par défaut » de Microsoft), et affiche sur tous les ordinateurs dotés du système d’exploitation Windows un widget Actualités les « dernières manchettes de sources de confiance », explique vouloir afficher « le meilleur des informations en ligne ».
Voire. La page de présentation de MSN (archive) se conclut par un recensement des membres de sa « direction des contenus ». Or, Taroon Mandhana ne travaille plus pour Microsoft depuis 2022, Jamil Valliani depuis 2023, Sally Salas et Ming Ye depuis 2024.
Des vidéos conspis à la sauce Bollo niaise
MSN est également truffé de vidéos conspirationnistes, tout en ne partageant majoritairement, pour ce qui est de l’actualité politique, que les vidéos de CNews, l’ex-chaîne d’information devenue média d’opinion du groupe Bolloré.
Commentaires (10)
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Modifié jeudi à 17h35
En vrai, ça me désole mais bon quand on voit que Cnews est encore considérée comme une source d'info et non d'intox, c'est pas si surprenant...
Jeudi à 23h42
Jeudi à 17h34
Jeudi à 20h33
Jeudi à 20h38
Jeudi à 20h52
Hier à 07h17
Il n'y a personne chez MS qui scrolle sur MSN et remarque le problème ? Leur IA n'est pas capable de détecter la surabondance de certains site, la republication de contenus et autres abus démontrés ci-dessus ?
Ça ne semble pourtant pas techniquement compliqué. De quoi nourrir un complot contre Bolloré et MS qui cherche à imbéciliser la société... Même si je mets plutôt mes cartes sur l'incompétence et le manque d'intérêt de MS.
Hier à 08h53
Hier à 10h17
Hier à 10h50
En ce moment ce ne sont plus QUE des arnaques généré par IA, souvent à destination des vieux (marche tai-chi, faux investissements, climatisation branchée sur une prise domestique qui te font gagner 99% d'argent tout en refroidissant ta pièce de 15°C en 5mins, buse de tuyan d'arrosage qui découpe du béton et bientôt interdite à la vente etc.)
Bon sang même les pub de grands groupes (Avis) sont maintenant des merde généré par IA avec une voix off qui parle comme un robot en hachant les mots (qu'ils utilisent l'IA mais faites du contrôle qualité !)