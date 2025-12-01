Le système d’information sur les armes (alias SIA) est un service du ministère de l’Intérieur. « La création d’un compte dans le SIA est obligatoire pour les détenteurs d’armes particuliers majeurs ». Comme le rapporte l’Union Française des amateurs d’Armes, le ministère prévient d’une fuite de données (copie du courier, en pdf). L’information a également été confirmée au Parisien.

« Nous avons le regret de vous informer qu’il a été constaté l’accès, par action malveillante, à un des comptes d’une entreprise utilisatrice du système d’information sur les armes (SIA), entraînant l’extraction de données commerciales présentes dans ce compte, dont certaines sont susceptibles de contenir une ou plusieurs de vos données personnelles ».

Armes et adresses du propriétaire… un combo dangereux !

Cela comprend des informations « relatives à l’arme détenue ou acquise (type, classement, marque, modèle) », mais aussi des données sur leur propriétaire avec le nom et prénom, l’adresse électronique et enfin l’adresse postale. Comme avec la fuite de données de la Fédération française de tir (FFTir), le risque est de voir des personnes malintentionnées tenter de récupérer des armes.

En novembre dernier, la préfecture de police expliquait que « des tentatives de renseignement en vue de commettre des vols par ruse ou par effraction ont déjà été signalées ». Cybermalveillance ajoutait que ce n’était pas qu’une hypothèse : « des repérages suspects ont déjà été signalés aux forces de l’ordre ».

Rappel de l’époque : « la police, la gendarmerie ou la douane ne vous appelleront jamais pour venir chez vous récupérer vos armes suite à la fuite des données de licenciés de la FFTir ». La prudence est de mise face à de possibles sollicitations, d’autant que les attaques cyber ont de plus en plus d’incidences dans le monde physique avec des cybercriminels qui « recrutent des équipes sous-traitantes sur le terrain », rappelait Cybermalveillance la semaine dernière.

Plainte déposée, les investigations continuent

Bien évidemment, comme la loi l’y oblige, cet incident a été notifié à la CNIL. De plus, « le ministère de l’Intérieur a déposé plainte et les services techniques poursuivent les investigations afin de déterminer précisément l’origine de l’incident », précise le communiqué. Ce dernier ajoute que les vérifications du ministère permettent de confirmer que « si l’accès à un compte tiers utilisateur contenant des données relatives à des transactions commerciales a été possible, le système d’information sur les armes n’a pas été atteint ».

Le ministère rappelle les bonnes pratiques : « changer régulièrement de mot de passe » et « ne jamais communiquer ses identifiants et mots de passe ». Cela n’aurait rien changé dans ce cas… et cela ne change rien au fait que des pirates disposent désormais d’adresses de personnes ayant des armes à leur domicile.

L’ampleur de la fuite n’est pas précisée. Selon l’Union Française des amateurs d’Armes, un pirate revendiquait la semaine dernière avoir dérobé des informations sur plus de 62 000 armes. Dans le lot, il y aurait 46 % de carabines, 29 % de fusils de chasse, 11 % de fusils à pompe et 8 % d’armes de poing. « Des chiffres, bien inférieurs au nombre d’armes détenues et référencées dans le SIA (plusieurs millions d’armes), tendent à faire penser que la fuite ne concerne pas l’ensemble du système », expliquait l’Union. Le ministère ne donne aucun chiffre.

Pour rappel, le SIA concerne les personnes « ayant un permis de chasser, détentrice d’une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme », mais aussi celles titulaires « d’une licence de la Fédération française de tir pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, détentrice d’une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme », celles avec une « arme héritée ou trouvée », ainsi que les personne « détentrice ou souhaitant acquérir certaines armes de catégorie C » qui ne sont dans aucune des catégories précédentes.