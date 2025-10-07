Connexion

OpenZL : Meta publie un nouveau modèle de compression en open source

OpenZL : Meta publie un nouveau modèle de compression en open source

Meta vient de publier le code d'une bibliothèque et d'un ensemble d'outils constituant un nouveau framework de compression sans perte baptisé OpenZL. Il promet des performances en hausse significative par rapport aux standards du marché sur les données structurées.

Le 07 octobre à 16h16

Dix ans après le début de leurs travaux sur Zstandard chez Meta, Yann Collet et son équipe ont publié cette semaine le code et la documentation associés à un nouveau framework de compression sans perte, OpenZL. La promesse ? Des performances comparables à celles d'outils de compression spécialisés, c'est-à-dire conçus pour des formats de données spécifiques, mais en profitant d'une décompression universelle.

Commentaires (1)

Allez, c'est parti pour https://www.mattmahoney.net/dc/text.html

OpenZL : Meta publie un nouveau modèle de compression en open source

  • Une approche spécifique de la compression

  • Des performances prometteuses

