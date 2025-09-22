Cinq aéroports européens victimes d’une cyberattaque, le trafic reste perturbé

Depuis 48 heures, le trafic est perturbé dans plusieurs aéroports en Europe. Une cyberattaque contre l’éditeur d’une solution utilisée pour l’enregistrement et l’embarquement est à l’origine de nombreux retards, voire d’annulations. La situation revient progressivement à la normale, mais pose une nouvelle fois la question de la sécurité des infrastructures.

Le 22 septembre à 12h01

Cinq aéroports européens victimes d’une cyberattaque, le trafic reste perturbé

  • Cinq grands aéroports européens

  • Conséquences limitées, mais la panne persiste

  • Cyberattaque et SPOF

