Sur Android, Nova Launcher perd son dernier développeur

Dans le monde des launchers, Nova est probablement le plus connu. Existant depuis plus d’une décennie, à l’époque où Android en était à Ice Cream Sandwich, il a tout de suite brillé par ses performances et ses fonctions. Nova s’est largement enrichi avec le temps, inspirant d’autres launchers à son tour.

Il semble cependant que Nova soit orphelin. En 2022, le produit avait été racheté par la société de statistiques Branch, qui n’a jamais dit vraiment en quoi cet achat pouvait lui être profitable (une version Prime à 3,99 euros existe avec des fonctions supplémentaires). À ce moment, un petit groupe de développeurs travaillait sur Nova, dont Kevin Barry, fondateur et développeur principal du projet.

Dans un billet daté du 6 septembre, Kevin Barry a pourtant annoncé son départ. Il explique qu’il lui a été demandé d’arrêter tout développement sur Nova et qu’il a depuis quitté Branch. Le destin du launcher semblait déjà compromis, car Barry était le seul à travailler dessus depuis un an. Sur le Play Store, la dernière mise à jour date du 18 mai 2024.

La promesse de l’open source

Outre l’abandon probable du projet, la question de son ouverture à l’open source est un sujet central. Comme Kevin Barry le rappelle dans son billet, plusieurs annonces avaient été faites en ce sens. Il cite les propos d’Alex Austin, fondateur et alors CEO de Branch : « Si Kevin devait un jour partir, il est prévu que le code soit open source et mis entre les mains de la communauté ».

Mais comme le développeur l’explique : « Au cours des derniers mois, j’ai préparé la version Open Source de Nova Launcher. Ce travail comprenait le nettoyage de la base de code, l’examen des licences, la suppression ou le remplacement du code propriétaire et la coordination avec le service juridique pour assurer une publication correcte. […] Cependant, on m’a finalement demandé d’arrêter de travailler sur Nova Launcher et l’effort d’open source ».

Branch a peut-être d'autres projets pour Nova, mais l’entreprise n’a pour l’instant rien dit. Une pétition pour le basculement de Nova Launcher en open source a été publiée sur Change.org, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, elle n’a recueilli que 3 775 signatures.

Un ralentissement général ?

De manière plus générale, certains se posent la question : les launchers Android vont-ils disparaitre ? Windows Central, qui évoquait hier le cas de Nova, notait que le launcher de Microsoft (anciennement Arrow) était lui aussi presque à l’arrêt. Il a bien reçu une petite mise à jour en juillet, mais rien de significatif depuis longtemps. Le produit est pourtant très apprécié.

Certains launchers sont pourtant bel et bien vivants. Parmi les plus appréciés, on pourrait citer par exemple Niagara et Smart Launcher, tous deux mis à jour très récemment. Citons également Hyperion, spécialisé dans la personnalisation de l’interface avec de multiples thèmes, ou encore Olauncher qui, au contraire, joue la carte du minimalisme.