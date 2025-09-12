Connexion

Docteur ? Radio ? Super ?

Sur Android, Nova Launcher perd son dernier développeur

Nova Launcher est désormais orphelin, son fondateur et dernier développeur étant parti. Dans un billet, il explique que cette décision lui a été imposée. Le passage en open source semble pour l'instant compromis.

Le 12 septembre à 08h09

Dans le monde des launchers, Nova est probablement le plus connu. Existant depuis plus d’une décennie, à l’époque où Android en était à Ice Cream Sandwich, il a tout de suite brillé par ses performances et ses fonctions. Nova s’est largement enrichi avec le temps, inspirant d’autres launchers à son tour.

Il semble cependant que Nova soit orphelin. En 2022, le produit avait été racheté par la société de statistiques Branch, qui n’a jamais dit vraiment en quoi cet achat pouvait lui être profitable (une version Prime à 3,99 euros existe avec des fonctions supplémentaires). À ce moment, un petit groupe de développeurs travaillait sur Nova, dont Kevin Barry, fondateur et développeur principal du projet.

Dans un billet daté du 6 septembre, Kevin Barry a pourtant annoncé son départ. Il explique qu’il lui a été demandé d’arrêter tout développement sur Nova et qu’il a depuis quitté Branch. Le destin du launcher semblait déjà compromis, car Barry était le seul à travailler dessus depuis un an. Sur le Play Store, la dernière mise à jour date du 18 mai 2024.

La promesse de l’open source

Outre l’abandon probable du projet, la question de son ouverture à l’open source est un sujet central. Comme Kevin Barry le rappelle dans son billet, plusieurs annonces avaient été faites en ce sens. Il cite les propos d’Alex Austin, fondateur et alors CEO de Branch : « Si Kevin devait un jour partir, il est prévu que le code soit open source et mis entre les mains de la communauté ».

Mais comme le développeur l’explique : « Au cours des derniers mois, j’ai préparé la version Open Source de Nova Launcher. Ce travail comprenait le nettoyage de la base de code, l’examen des licences, la suppression ou le remplacement du code propriétaire et la coordination avec le service juridique pour assurer une publication correcte. […] Cependant, on m’a finalement demandé d’arrêter de travailler sur Nova Launcher et l’effort d’open source ».

Branch a peut-être d'autres projets pour Nova, mais l’entreprise n’a pour l’instant rien dit. Une pétition pour le basculement de Nova Launcher en open source a été publiée sur Change.org, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, elle n’a recueilli que 3 775 signatures.

Un ralentissement général ?

De manière plus générale, certains se posent la question : les launchers Android vont-ils disparaitre ? Windows Central, qui évoquait hier le cas de Nova, notait que le launcher de Microsoft (anciennement Arrow) était lui aussi presque à l’arrêt. Il a bien reçu une petite mise à jour en juillet, mais rien de significatif depuis longtemps. Le produit est pourtant très apprécié.

Certains launchers sont pourtant bel et bien vivants. Parmi les plus appréciés, on pourrait citer par exemple Niagara et Smart Launcher, tous deux mis à jour très récemment. Citons également Hyperion, spécialisé dans la personnalisation de l’interface avec de multiples thèmes, ou encore Olauncher qui, au contraire, joue la carte du minimalisme.

Commentaires (18)

Square Home ici en bon nostalgeek de Windows Phone :chinois:
Lawnchair est pas mal aussi (et pas que pour le jeu de mot)

Ça se rapproche au mieux du launcher de base mais sans bloatware

Simple et efficace
Clairement.
Son seul soucis étant l'absence de sortie de version "stable" depuis quelque temps, même si pour mon usage simple les versions alpha/beta semble stables
Smart Launcher depuis au moins 2013... J'ai même conservé les anciennes versions (je dois être sur la 3 alors qu'ils en sont à la 5), qui me convenaient très bien, et ne sont plus disponibles, efficace, légères organisation par catégorie... Pas de fioritures, alors que les dernières versions sont devenues des usines à gaz.
Smart launcher est même a la version 6 maintenant!
votre avatar
Smart Laucher :love: pour en avoir essayé 5 ou 6 lors de mon achat de Fairphone 5 cette année, c'est clairement celui qui m'a le plus convaincu.
Nova Launcher :o
ça me rappel ma jeunesse
Question: ça vous rajoute quoi les launchers alternatifs? Qu'est-ce qui manque à Androïd stock finalement?
Sur les Pixel le launcher Google laisse ~4 lignes, force un header qui affiche la date en permanence et des "infos" qui 80% du temps servent à rien et impose une barre de recherche en bas qui ouvre les recherches dans l'app de recherche et pas dans le browser. C'est incroyablement indecent pour un telephone de ce prix, et ça motive à utiliser les launchers alternatifs
Idem, je supporte pas le nb d'cinoe/ligne par défaut, ni la barre à gauche de news, les recherche dans leur app search. J'ai nova et en suis très content, je paramètre comme je veux, j'exporte et je peux remettre iso ailleurs. Je l'ai fait sur le tel de ma mère qui voulait plus d'icones et choisir leur taille, nb ligne, etc. Et aussi que ça soit facile pour accéder à toutes ses app, bah nova est super efficace, en 5 min elle bidoullait pour ajuster comme elle voulait. Dommage qu'il y ai plus de dev. Après tout marche bien, mais à suivre si google demande des majs et bloque l'app car non maj.
J'utilise Nova Launcher depuis des années pour retrouver mes habitudes quelque soit la surcouche (celle de OnePlus en ce moment) :
- Ce que j'utilise le plus, c'est le widget de recherche qui est bien fait (fichier local, Web, mail, agenda, et la possibilité de pluguer n'importe quel moteur de recherche à la volée).
- On peut aussi redimenssioner les widget et ajuster l'emplacement des icônes du bureau plus finement.
- Aussi se débarrasser des panneaux latéraux à gauche pour n'avoir que des "bureaux" classiques des deux côtés.

Bref, ces manips sont peut être dispo sur d'autres surcouches, mais avec Nova, je suis sûr de les avoir.

Ce qui me tracasse un peu, c'est tout de même la confidentialité. Même si Nova affirme ne rien pomper, un Launcher à accès à quasiment tout mon téléphone. Un portage open source me rassurerait. Quelqu'un pour me conseiller une alternative qui réponde à ces critères ?
Je ne sais même pas le nom de mon launcher :transpi: (celui par défaut dans LineageOS 22)
Moi non plus, celui par défaut sur iOS... :D
Sur iOS, on l'appelle "Le Dashboard" 😁
Non, sur iOS on l’appelle SprîngBoard
Trebuchet je crois?
Nova, que de souvenirs sur mes anciens téléphones.
Kiss Launcher depuis 2 ans, j'adore le côté minimaliste
