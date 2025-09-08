Des coupures de câbles sous-marins dans la mer Rouge perturbent Internet au Moyen-Orient

Microsoft indique que les perturbations ont débuté le 6 septembre vers 7h45 heure française : « le trafic réseau traversant le Moyen-Orient peut connaître une latence accrue en raison des coupures de fibre sous-marine en mer Rouge. Le trafic réseau n’est pas interrompu et passe par d’autres chemins. Nous prévoyons une latence plus élevée sur des liaisons qui transitaient auparavant par le Moyen-Orient. Le reste du trafic n’est pas affecté ».

Des perturbations sur SEA-ME-WE 4, IMEWE EIG et Falcon

Sur Mastodon, NetBlocks (organisation de surveillance d’Internet) explique que « l'incident est attribué à des défaillances affectant les systèmes de câbles SEA-ME-WE 4 [Marseille à Singapour, par Tata Communications, ndlr] et IMEWE [Marseille à Mumbai, par Alcatel-Lucent et NEC] près de Djeddah, en Arabie saoudite ». En conséquence, la connexion dans plusieurs pays est dégradée, notamment au Pakistan, en Inde et aux Émirats arabes unis, explique l’organisation.

Pakistan Telecommunication Company (PCTL) a publié vendredi un communiqué sur les réseaux sociaux : « Nous souhaitons vous informer que des coupures de câbles sous-marins se sont produites dans les eaux saoudiennes près de Jeddah, impactant partiellement la bande passante des systèmes SMW4 et IMEWE. En conséquence, les utilisateurs d'internet au Pakistan pourraient subir une dégradation du service pendant les heures de pointe ».

Microsoft et PCTL ne donnent aucune précision quant aux causes des incidents : sabotages ou accidents, toutes les pistes sont ouvertes. Sur LinkedIn, l’expert des câbles sous-marins Roderick Beck affirme que « EIG [Europe India Gateway, du Royaume-Unis à l’Inde, ndlr], Falcon [Egypte à l’Inde, ndlr], IMEWE et SMW4 sont en panne […] On dirait donc que quelqu’un a traîné l’ancre près du rivage et a coupé ces câbles. Ils sont juste à côté les uns des autres, donc l’histoire a du sens ».

L’épicentre des pannes « se trouve dans les eaux côtières du Yémen »

L’expert ajoute que, selon trois sources, « l’épicentre des pannes se trouve dans les eaux côtières du Yémen, à une profondeur de seulement 100 mètres. Cela suggère fortement que la pêche ou plus probablement une ancre est responsable ». Peu avant, il expliquait que si c’était bien dans les eaux du Yémen, la réparation pourrait prendre du temps : « la dernière réparation dans ces eaux a duré environ six mois ».

Pierre-Yves Maunier (architecte réseau senior chez F5) expliquait il y a quelques années que, suivant les pays, cela peut « prendre des mois juste pour avoir l’autorisation d’envoyer un bateau dans leurs eaux territoriales ». Il y a pour rappel plus de 570 câbles sous-marins à travers le monde. La mer Rouge est une zone de fort passage pour relier l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie.

« Cette panne survient alors que les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, lancent régulièrement des attaques contre des navires dans le golfe d'Aden et en mer Rouge en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza », explique l’AFP.