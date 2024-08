Chez les « GAFAM », des dollars comme s’il en pleuvait par dizaines de milliards

Au cours des derniers jours, plusieurs géants du Net ont publié leurs résultats financiers pour le trimestre écoulé. Tous n’ont pas le même calendrier et s’il s’agit pour certains du deuxième, pour d’autres du troisième ou du quatrième. NVIDIA est même déjà en 2025 pour son année comptable, et il faudra attendre le 28 aout pour le bilan du deuxième trimestre.

Google porté par la publicité, avec 48 milliards de dollars de revenus

Google ouvrait le bal la semaine dernière avec un chiffre d’affaires de 84,742 milliards de dollars, en hausse de 15 % sur un an. Le bénéfice est de 23,619 milliards de dollars, en hausse de plus de 5 milliards de dollars là encore en l’espace d’un an. La capitalisation boursière de Google se porte bien à 2 100 milliards de dollars.

Google advertising est toujours le moteur principal avec plus de 64 milliards de dollars de revenus en trois mois, donc plus de 48 milliards pour le moteur de recherche. C’est un peu en dessous des attentes du marché pour YouTube, avec 8,663 milliards de dollars. Google Network est en petite baisse à 7,444 milliards. De son côté, Google Cloud rapporte 10 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus en un an avec un résultat d'exploitation de plus d’un milliard de dollars.

Trois sources de revenus pour Microsoft, le cloud en tête

Microsoft lui a emboité le pas en début de semaine, avec des chiffres dans les mêmes eaux. Le père de Windows annonce 64,727 milliards de dollars de revenus sur trois mois, pour 22,036 milliards de dollars de bénéfice net. Ce sont des hausses de respectivement 15 et 10 %.

Chez Microsoft, on est au quatrième trimestre fiscal, l’entreprise fait donc le bilan de son année : 245,122 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour 88,136 milliards de dollars de bénéfice net. En bourse, Microsoft atteint une capitalisation de 3 130 milliards de dollars.

Dans le détail du dernier trimestre, la branche Intelligent Cloud est encore celle qui rapporte le plus avec 28,515 milliards de dollars (toujours sur trois mois), suivi par Productivity and Business Processes à 20,317 milliards et More Personnal Computing à 15,895 milliards de dollars. Des hausses sur douze mois entre 11 et 19 %.

Mais cela n’est toujours pas suffisant pour le marché, comme le rapporte Les Échos : « un léger fléchissement de la croissance du cloud a suffi à faire douter Wall Street, qui s'inquiète de ses investissements géants dans l'IA ». Microsoft va redoubler d’effort, selon Amy Hood, la directrice financière de Microsoft citée par nos confrères : « Nous allons continuer à augmenter nos investissements dans les infrastructures. Les investissements en capital pour l'année 2025 devraient surpasser ceux de l'année 2024 ».

Croissance à deux chiffres chez Meta sur les revenus et le bénéfice net

Chez Meta, le second trimestre a également été bon, avec 39,071 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 22 %. La publicité représente la quasi-totalité des revenus avec 38,329 milliards de dollars. Le bénéfice net est de 13,465 milliards de dollars, soit 73 % de mieux que l’année dernière. De quoi relativiser ou au moins mettre en perspective les pertes cumulées de 50 milliards de dollars de Reality Labs (ex-Oculus VR) depuis fin 2020.

La bourse semble satisfaite (d’autant que les résultats sont supérieurs aux attentes), avec 8 % de hausse depuis la publication des résultats. La capitalisation boursière de l’entreprise est de 1 230 milliards de dollars.

La maison mère de Facebook, WhatsApp et Messenger (entre autres) revendique 3,27 milliards d’utilisateurs actifs par jour sur l’ensemble de ses produits (family daily active people), en hausse constante depuis des années.

Amazon s’approche des 150 milliards de dollars

Amazon a publié son bilan le 1ᵉʳ aout avec pas moins de 147,977 milliards de dollars de revenus. Cela représente 10 % de mieux que l’année dernière et même 11 % si on enlève l’impact défavorable des variations sur les taux de change.

Le marché nord américain continue de représenter la locomotive avec 90,033 milliards de dollars issus des ventes (+9 %), contre 31,663 milliards pour le reste du monde (+7 %). AWS (Amazon Web Services) continue aussi de progresser (+19 %) avec 26,281 milliards de dollars de revenus en trois mois.

Les bénéfices nets sont de 13,485 milliards de dollars. Dans le détail, le résultat d’exploitation le plus élevé revient au cloud avec 9,334 milliards de dollars. Les ventes en Amérique du Nord sont à 5,065 milliards, tandis que celles dans le reste du monde sont de 273 millions seulement.

La capitalisation boursière est de 1 860 milliards de dollars.

Apple : merci Services et iPad, les revenus en baisse en Chine

Apple aussi a publié son bilan le 1ᵉʳ aout, avec 85,777 milliards de dollars de vente, dont 61,564 milliards sur les produits et 24,213 milliards sur les services, contre respectivement 60,584 et 21,213 milliards. Le bénéfice net s’établit à 21,448 milliards de dollars, contre 19,881 milliards un an auparavant.

Alors que le trimestre précédent était mitigé, cette bonne performance permet à Apple d’afficher une hausse de ses revenus sur les neuf premiers mois de l’année, alors qu'ils étaient en baisse sur le premier semestre. La capitalisation boursière d’Apple atteint des sommets à 3 300 milliards de dollars.

Le marché américain représente toujours le gros des ventes avec 37,678 milliards de dollars, suivi par l’Europe à 21,884 milliards et « Greater China » à 14,728 milliards. La Chine est d’ailleurs le seul marché en baisse chez Apple.

Du côté des terminaux, les iPhone sont encore et toujours largement en tête avec 39,296 milliards de dollars de revenus, mais cela fait une petite baisse par rapport au trimestre équivalent en 2023. On descend ensuite à 8,1 milliards pour les Wearables, au lieu de 8,3 milliards l’année dernière.

Ce sont les iPad et les Mac qui viennent sauver le bilan des produits : 7,2 milliards pour les tablettes (1,4 milliard de mieux) et 7 milliards (169 millions de plus) pour les Mac. La vente de services (+3 milliards de dollars) aide aussi bien à tirer le bilan vers le haut.

L’heure du bilan des « GAFAM »

Passons maintenant au bilan des revenus et des bénéfices nets des cinq entreprises. Il s’agit pour rappel des chiffres trimestriels (sur trois mois donc) de chaque entreprise. Ces cinq géants ont à eux seuls généré quasiment 100 milliards de dollars de bénéfices nets en trois mois, soit l’équivalent d’un milliard de dollars par jour.

Amazon :

Revenus : 147,977 milliards de dollars

Bénéfices nets : 13,485 milliards de dollars

Apple :

Revenus : 85,777 milliards de dollars

Bénéfices nets : 21,448 milliards de dollars

Google :

Revenus : 84,742 milliards de dollars

Bénéfices nets : 23,619 milliards de dollars

Microsoft :

Revenus : 64,727 milliards de dollars

Bénéfices nets : 22,036 milliards de dollars

Meta :

Revenus : 39,071 milliards de dollars

Bénéfices nets : 13,465 milliards de dollars