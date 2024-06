Meredith Whittaker (Signal) contre la modération de l’envoi de fichiers dans les messageries

Par Martin Clavey

La présidente de la fondation Signal Meredith Whittaker se prononce contre le projet envisagé en Europe pour surveiller les messageries et repérer les contenus pédocriminels. Elle fustige une solution qui ne serait qu'un seul renommage de l'« analyse côté client » qui « ne garantit pas une prévention efficace de la criminalité et n'empêche pas la surveillance ».

Alors que l'Union européenne envisage de valider en urgence l’usine à gaz pour surveiller les messageries, Meredith Whittaker s'oppose vivement à cette solution nommée "modération de l'envoi de fichier" [upload moderation, en anglais] par ses défenseurs. « La "modération de l'envoi de fichier" compromet le chiffrement de bout en bout » affirme-t-elle dans une déclaration au nom de la fondation Signal (.pdf).

La présidente de la fondation s'insurge : « le chiffrement de bout en bout est la technologie dont nous disposons pour garantir la protection de la vie privée à une époque où l'État et les entreprises exercent une surveillance sans précédent. Et le dangereux désir de le compromettre ne semble jamais s'éteindre ».

Meredith Whittaker n'avait jusque-là fait que des déclarations de principes d'opposition à cette proposition de modération.

Avis d'experte

Dans ce texte, elle prend sa casquette de chercheuse (tout en signant en tant que Présidente de la fondation Signal) et affirme que « depuis des décennies, les experts sont formels : il n'existe aucun moyen de préserver l'intégrité du chiffrement de bout en bout tout en exposant les contenus chiffrés à la surveillance ».

Alors que la présidence du Conseil de l'UE veut maintenant faire adopter la proposition de règlement européen de surveillance des contenus pédosexuels, la présidente de la fondation Signal rappelle que le Parlement européen avait pourtant exclu le chiffrement de bout en bout de la surveillance de masse en fin d'année dernière.

Un renommage rhétorique

Pour Meredith Whittaker, la solution de "modération de l'envoi de fichier" n'est qu'un renommage de celle nommée jusqu'à maintenant « analyse côté client ».

Et la responsable de la fondation, qui est aussi chercheuse en informatique, renvoie vers l'article scientifique « Bugs in our pockets: the risks of client-side scanning » publié en janvier dernier dans la revue Journal of Cybersecurity. Les auteurs y expliquent que « l'analyse côté client ne garantit pas une prévention efficace de la criminalité et n'empêche pas la surveillance ».

« Il est impossible de mettre en œuvre de telles propositions dans le contexte de communications chiffrées de bout en bout sans saper fondamentalement le chiffrement et créer une vulnérabilité dangereuse dans le cœur de l'infrastructure qui aurait des répercussions mondiales bien au-delà de l'Europe » affirme-t-elle.

Elle ajoute qu' « au lieu d'accepter cette réalité mathématique fondamentale, certains pays européens continuent à jouer à des jeux rhétoriques. Ils sont revenus à la charge avec la même idée sous une nouvelle étiquette ».

Pas de solution sans compromission du chiffrement de bout en bout

« Certains prétendent que la "modération de l'envoi de fichier" ne nuit pas au chiffrement car elle intervient avant que votre message ou votre vidéo ne soit chiffré. C'est faux », explique-t-elle.

La chercheuse détaille un peu plus : « soyons donc très clairs, une fois de plus : l'obligation de scanner en masse les communications privées sape fondamentalement le chiffrement. Un point c'est tout. Que ce soit en altérant, par exemple, la génération de nombres aléatoires d'un algorithme de chiffrement, en mettant en œuvre un système de dépôt de clés ou en forçant les communications à passer par un système de surveillance avant d'être chiffrées, il s'agit d'une porte dérobée ».

La responsable de la fondation Signal rejette finalement toutes les propositions de « surveillance de masse » du chiffrement de bout en bout :

« Nous pouvons appeler cela une porte dérobée, une porte d'entrée ou la "modération du téléchargement". Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, chacune de ces approches crée une vulnérabilité qui peut être exploitée par des pirates informatiques et des États-nations hostiles, en supprimant la protection des mathématiques incassables et en la remplaçant par une vulnérabilité très importante ».

En conclusion, Meredith Whittaker revient à un discours plus politique : « casser le chiffrement de bout en bout, en particulier à une époque aussi instable sur le plan géopolitique, est une proposition désastreuse ».