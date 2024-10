YouTube présente ses excuses pour la suppression accidentelle de chaines et contenus

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé, mais plusieurs créateurs de contenus ont vu leur chaine subitement interdite. YouTube les informait simplement de la raison, sans donner de détails : « Spam et pratiques trompeuses ».

Vendredi 4 octobre, la plateforme a publié sur X le message suivant : « Bonjour, créateurs – Nous sommes au courant d'un problème qui fait que certaines chaînes ont été signalées à tort comme étant du spam et supprimées. Nos équipes se penchent sur la question et rétablissent les chaînes en ce moment même. Nous vous remercions de votre patience ».

Elle renvoyait vers une page, où le statut du problème a été mis à jour plusieurs fois au cours de la journée. Quelques heures plus tard, on apprenait ainsi que les équipes travaillaient toujours sur le problème, mais que l’ensemble des contenus et chaines supprimés allaient revenir en ligne.

Quelques heures après, l’équipe de YouTube annonçait la résolution du problème : « Nous sommes heureux de vous annoncer que toutes les chaînes et la plupart des vidéos supprimées par erreur ont été rétablies et que les abonnements ont été restaurés (nous travaillons encore sur les derniers, soyez indulgents !!). Nous savons que cela a causé des perturbations et nous apprécions votre patience pendant que nous réglons cela ».

Bien que l’entreprise ait communiqué plusieurs fois sur l’avancée du problème, beaucoup lui reprochent le manque de détails. On ne connait pas l’origine du problème, ni son étendue.

On peut voir dans les réponses des différentes publications sur X une colère assez généralisée chez un grand nombre d’utilisateurs, y compris dans le délai de traitement des réponses. D’autant que le problème ne semble pas avoir touché que les créateurs de contenus.

Certaines personnes ont ainsi reçu un mail les avertissant d’une coupure alors même qu’elles ne publiaient rien. Problème : toutes les différentes facettes d’un compte Google sont connectées entre elles. Dans le cas présent, le compte YouTube avait été effacé alors qu’il s’agissait d’un utilisateur Premium classique. L’accès à YouTube Music était également suspendu.