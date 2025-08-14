Un activiste conservateur conseillera Meta sur la lutte contre les biais politiques de ses IA

Cinéaste, journaliste, activiste anti-diversité, Robby Starbuck a porté plainte fin avril contre Meta. En cause : le robot conversationnel Meta AI, qui avait diffusé des informations « manifestement fausses et diffamatoires », indique la plainte, selon lesquelles l’homme aurait participé à l’attaque du Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021, et été arrêté pour un délit mineur. Ce jour-là, Robby Starbuck était chez lui, dans le Tennessee.

Robby Starbuck a découvert le pot aux roses à l’été 2024, alors qu’il incitait en ligne les marques Tracter Supply, John Deere et Harley-Davidson à supprimer leurs politiques d’inclusion (diversité, équité, inclusion, DEI). En réponse, un des concessionnaires du constructeur de motos avait publié une capture d’écran de discussion avec Meta, accusant Starbuck d’avoir pris part à l’émeute du Capitole, mais aussi d’être un adepte de la mouvance conspirationniste QAnon.

Un an plus tard, après diverses demandes officielles – processus en parallèle duquel Robby Starbuck et sa famille se sont vus adresser des menaces de mort –, l’homme a porté plainte, appelant Meta à protéger les internautes contre la diffamation produite par ses technologies.

De fait, les affaires d’hallucination de propos trompeurs, voire dangereux sont multiples : en 2023, on a vu ChatGPT générer un texte semblant accuser une personne réelle d’une affaire de harcèlement inexistante, et en mars 2025, OpenAI a été poursuivi en justice par un internaute Norvégien après que la machine a produit un texte l’accusant d’avoir tué deux de ses enfants, et tenté d’assassiner le troisième.

Rappelons que les messages créés par ces outils sont des textes générés statistiquement, en fonction d'une requête donnée, et en s’appuyant sur le corpus des données d'entraînement.

En ce mois d’août, Meta et Robby Starbuck ont fini par trouver un accord, rapporte The Verge.

L’activiste anti-inclusion doit notamment conseiller l’entreprise sur les manières d’effacer les biais politiques de ses outils d’IA.

Un projet sur lequel bon nombre de scientifiques se sont cassés les dents.